¿Murió Daniel Bisogno? Actriz de TV Azteca deja helados con noticia del conductor de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien trabajó durante años en TV Azteca, reaparece para dar una importante noticia del estado de salud del conductor Daniel Bisogno. Luego de que varios medios y reporteros lo dieran por muerto tras su nuevo ingreso al hospital, afirmando que había fallecido luego de su trasplante de hígado, es ahora su exnovia Mariana Ochoa quien rompe el silencio sobre cómo está el conductor del programa liderado por Pati Chapoy Ventaneando.

Como se recordará, Bisogno ha estado en boca de todos en los últimos meses luego de estar al borde de la muerte en varias ocasiones. Luego de padecer una cirrosis no alcohólica, la cual hizo que estuviera hospitalizado e incluso más de un mes intubado, el conductor tuvo que ser sometido a un delicado trasplante de hígado, el cual hasta ahora le ha impedido volver al trabajo. En medio de especulaciones sobre su salud, Mariana Ochoa da más información al respecto.

Daniel Bisogno y Mariana Ochoa

La exTimbiriche fue captada por reporteros, quienes primero le preguntaron cómo está en su vida principal. La protagonista de telenovelas del Ajusco como La hija del jardinero, contó que lleva 6 años con su novio. "La vida me está sonriendo con todos los sentidos", dijo. Luego de dos divorcios, la integrante de OV7 aseguró que no planea llegar al altar con su pareja, ya que ya no lo considera necesario. "Mi experiencia ha sido que para algunos hombres al firmar el papel cambia la relación y yo no necesito el papel para estar feliz (...) cada quién en su casa y los fines de semana juntos", aseguró.

Esta relación de la cantante ha ido viento en popa, a diferencia de varios romances que fracasaron en el pasado como el que tuvo con el conductor de Ventaneando a principios de los 2000. Según Mariana, ambos terminaron ya que ella veía más como un amigo al conductor. Actualmente, ambos tienen una amistad, por lo que Ochoa fue cuestionada sobre cómo está. "He hablado con su familia (...) he estado muy pendiente desde que entró al hospital a principios de año", explicó.

Y añadió que el conductor, pese a especulaciones sobre que estaría grave o en el hospital, se encuentra bien de salud pero necesita más tiempo para recuperarse. "Gracias a Dios está bien... la salud y una cirugía tan grande requiere tiempo de recuperación... sé que los que somos bien activos queremos estar bien a la siguiente semana como Paulina Mercado, Daniel Bisogno... pero se tiene que dar su tiempo de recuperación", mencionó. Finalmente, Ochoa confirmó que Bisogno está muy bien: "Gracias a Dios todo salió bien que es lo más importante".

