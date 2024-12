Puede morir: Exintegrante de 'Hoy' enfrenta batalla contra el cáncer; no puede pagar tratamiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, que hasta hace unas semanas formaba parte del programa Hoy, dejó sin palabras a todo Televisa debido a que recientemente confesó la dura batalla contra el cáncer que está enfrentando y reveló que no tiene dinero para costear el tratamiento. Se trata de 'La Divaza', pero cabe resaltar que no es el artista quien padece esta enfermedad, sino su madre Kenya Álvarez.

Como se recordará, este 2024 el influencer originario de Venezuela hizo su debut en Televisa ya que fue invitado a participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde hizo pareja con la joven mexicana Alana Literas, pero lamentablemente no pudieron llegar a la gran final. Sin embargo, este no fue su primer acercamiento a la televisión, ya que a inicios de año se sumó a Telemundo para La Casa de los Famosos México.

Pero pese al éxito que goza en su carrera, en la parte personal 'La Divaza' no la tiene nada fácil ya que se encuentra haciendo todo para salvar la vida de su madre, quien es conocida por sus seguidores como 'Queen Mamaza'. En entrevista exclusiva para TVNotas, el venezolano compartió que su madre lleva años luchando contra un extraño tipo de cáncer de mama metaplásico escamoso especial.

Ha sido difícil. Mi mamá está luchando, y todos también porque su cáncer es muy agresivo. Ella se lo opera, pero le vuelve a salir. Se le reproduce y tiene que estárselo quitando. Ahora con su cuarta operación esperamos que cicatrice", dijo el excompañero de Mariana Ochoa.

'La Divaza' compartió que desafortunadamente su familia no tiene dinero para costear el costoso tratamiento contra el cáncer: "Sus quimioterapias son muy caras. Mi mamá no tiene seguro. El medicamento es muy costoso. Vale como 80 mil pesos cada inyección y necesita 28 dosis. Tampoco es fácil encontrar el medicamento. Esto sería para cuando se le cicatrice la herida y tiene que ser rápido. Antes de que el tumor le vuelva a salir y crezca".

Debido a que su madre no cuenta con servicios médicos, el reconocido youtuber inició una recaudación de fondos en GoFound Me, pero lastimosamente la convocatoria ha sido muy poca: "Mi mamá fue a Venezuela a vender un departamento, pero no le generó mucho dinero porque las propiedades no cuestan tanto. Entre lo que vendió y las donaciones son como 20 mil dólares (400 mil pesos)".

Finalmente, 'Divaza' compartió que debido a que su madre vive entre España y México, recién se convirtió en ciudadana europea e intentarán recibir atención médica en la 'Madre Patria': "Acaba de sacar la nacionalidad europea y vamos a ver si en España se puede conseguir. Se tiene que registrar como paciente nueva y que allá la puedan tratar".

Mamá de 'La Divaza' enfrenta un agresivo cáncer

Fuente: Tribuna