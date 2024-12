Quiso conquistar a Mar de 'La Academia': Despiden a bailarín al descubrirlo en grabaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo TV Azteca acaba de quedar completamente en shock, debido a que recientemente el reconocido cantante, Menny Carrasco, en una reciente entrevista exhibió uno de los secretos de la producción, confesando que estos decidieron despedir a bailarín que tenían para aparecer junto a los alumnos de La Academia de este 2024 en el escenario, pero lo descubrieron en plenas grabaciones mientras que quería conquistar a la exparticipante Mar Lara.

Carrasco, actualmente se encuentra promocionando en todos los programas de la empresa del Ajusco su próximo concierto, por lo que el pasado sábado 14 de diciembre, se presentó en Venga la Alegría: Fin de Semana, hablando sobre lo importante que es para él, el haber pasado de formar parte del reality de canto en el año 2009 y una vez más a mediados de este 2024, y ver como fue el desarrollo de cada uno de los participantes.

Pero, los presentadores del programa conducido por Maru Silva, le expresaron que querían saber secretos que pasaban detrás de cámaras y que no salían al aire, a lo que este accedió, afirmando que siempre pasan muchas cosas inesperadas e historias que no serían apropiadas para que las escuchen en un horario familiar como ese, así que eligió cuando quisieron conquistar a Mar, la originaria de Guadalajara de solo 17 años de edad.

Menny, en su entrevista con Jawy Méndez, Ferka y demás presentadores, reveló que solo sabía que un bailarín estaba enamorado de Mar, no mencionó edad, solo que sí se animó a tratar de conquistarla, y al estar entre grabaciones, lo cacharon en su intento de ligar con la joven: "En esta temporada, un bailarín estaba enamoradísimo de mi Marcita, muy guapa y talentosísima, y pues tras bambalinas, en cambios rápidos y maquillajes, le tiró la onda y lo grabaron".

Finalmente, destacó que no se hizo mucho escándalo al respecto y los altos simplemente tomaron la decisión de despedirlo del proyecto, agregando que él jamás se enamoró de nadie de las participantes, sino que su corazón le pertenece solo a Lola Cortés y así sería siempre: "¿Y qué creen que le pasó al bailarín? Pues que lo dieron de baja. No (no está enamorado de nadie de La Academia), estoy enamorado de Lola Cortés, de mi Lola, soy tuyo dolores, por siempre".

