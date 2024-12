Yuri revela que su esposo le tiene prohibido trabajar en telenovelas por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México. - A lo largo de su exitosa carrera como cantante, Yuri también trabajó brevemente en la televisión, participando en algunas telenovelas. Sin embargo, su paso por este ámbito fue corto, ya que cuando contrajo matrimonio con Rodrigo Espinoza en 1995, hizo una promesa que ha cumplido hasta el día de hoy: nunca más permitiría que otro hombre besara sus labios en un set de grabación.

Recientemente, la cantante veracruzana fue captada en su regreso a la Ciudad de México tras una gira promocional de su Icónica Tour en Monterrey. Durante su arribo, la prensa aprovechó la ocasión para preguntarle sobre varios temas, incluyendo un rumor que había circulado acerca de que, antes que María Sorté, a ella le ofrecieron el papel principal en la telenovela Las hijas de la señora García.

En una conversación con la periodista Berenice Ortiz, Yuri aclaró que, si bien había hecho el pacto con su esposo hace 29 años, la verdadera razón por la que no aceptó el protagónico no fue solo su promesa, sino sus compromisos laborales. La cantante reconoció sin reservas que su decisión estuvo influenciada por ese acuerdo con su esposo, asegurando que aunque algunas personas piensan lo contrario, los besos en las telenovelas también se sienten. "No es que no acepté, es que estaba en la gira con Christian, e hicimos un pacto cuando me casé con él, que nadie me podía besar más que él", dijo.

Pero eso no fue todo, pues la famosa no dejó pasar la oportunidad de hacer una broma al recordar a Guillermo García Cantú, actor con quien había tenido una relación en su juventud y con quien, de haber aceptado el papel, se habría reencontrado. "Mi ex, imagínate, ese fuego... no, no, no vamos a tener problemas por una novela, tengo 30 años de casada", comentó, con una sonrisa, reafirmando su compromiso con su familia y su estabilidad.

A pesar de que no negó que extraña la actuación, Yuri resaltó que prioriza la tranquilidad de su hogar y su familia por encima de su carrera actoral. Para ella, el pacto con su esposo no ha sido un sacrificio, sino un compromiso que cumple con gusto. "Sí las extraño claro, pero yo acepto eso, que no me anden besuqueando", afirmó.

En cuanto a su historia de amor con Rodrigo Espinoza, Yuri recordó cómo, en su visita a Chile para participar en el Festival de Viña del Mar, vio al músico en televisión y se sintió atraída de inmediato. Sin pensarlo mucho, envió una foto suya a Rodrigo con un mensaje expresando su interés en conocerlo. Aunque al principio él creyó que se trataba de una broma, pronto comenzaron a comunicarse por teléfono, intercambiando largas conversaciones diarias, lo que dio pie a una relación que culminó en su matrimonio en septiembre de 1995.

Con más de 30 años de matrimonio, Yuri y Rodrigo siguen siendo una de las pocas parejas sólidas del entretenimiento mexicano. La cantante continúa su carrera musical y, aunque las oportunidades de actuación se le presenten, mantiene firme su promesa de no dejar que ningún hombre bese sus labios, priorizando siempre a su familia y su paz emocional.

Fuente: Tribuna