Adiós a una grande: Querida actriz de telenovelas muere en hospital tras ocultar trágica enfermedad

Los Ángeles, California.- La televisión se llena de luto al perder a una gran actriz, conocida por su papel en populares telenovelas y series. Se trata de Jill Jacobson, quien perdió la vida a los 70 años luego de luchar contra "una larga enfermedad". Su deceso fue confirmado por su publicista Daniel Harary este lunes 16 de diciembre, quien reveló que la actriz oriunda de Texas falleció en un hospital de Los Ángeles, California hace ya unos días, el pasado 8 de diciembre.

Su publicista y amigo, Daniel Harary, le dedicó unas emotivas palabras a la actriz para despedirla a través de un comunicado: "Hermosa, enérgica y positiva hasta el final, será profundamente extrañada por numerosos familiares, amigos y sus amados perros Benny y Kowalski".

Jill alcanzó la fama por trabajar en populares telenovelas y programas de los 80 como Star Trek (formó parte del elenco de Star Trek: La nueva generación en 1989 donde dio vida a 'Vanessa' y en Star Trek: Espacio profundo nueve en 1996 como 'Aroya') y el melodrama Falcon Crest. En esta telenovela, catalogada como la de mayor audiencia en el canal estadounidense CBS en donde se seguía la vida de una adinerada familia vinícola en California, interpretó a 'Erin Jones' durante 22 episodios transmitidos entre 1985 y 1987.

También interpretó a 'Larue Wilson' en la comedia The New Gidget (1986-1987) y actuó en películas como Un, dos, tres, Splash de 1984, Who's the Boss?, Forbidden Love y la famosa telenovela que más tiempo ha estado al aire de la historia, Days of our lives. De momento se desconoce cuál fue la enfermedad que padecía al momento de su muerte, sin embargo, se sabe que luchó durante varios años contra el cáncer de esófago.

A principios de este año anunció que había superado la enfermedad y quería ayudar a otros luego de su dura experiencia. Jill fue portavoz y recibió un premio por su trabajo voluntario con la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Su último proyecto, Merrily, sigue bajo producción y se espera que salga a la luz el próximo año. Descanse en paz.

