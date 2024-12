Alejandro Fernández se niega a trabajar con Luis Miguel tras deberle una millonaria suma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Alejandro Fernández, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, en la que amablemente y de manera sincera confesó que se niega a trabajar una vez más al lado del exitoso cantante nacionalizado mexicano, Luis Miguel, tras su mala experiencia. En el año del 2015 lo demandó por varios millones de dólares, alegando que tenía millonaria deuda con él por su gira juntos.

Dado al aniversario luctuoso de su padre, Vicente Fernández, el denominado 'Potrillo', fue interceptado por la prensa para recordar a uno de los más grandes artistas que ha tenido México en su historia. Pero, además de hablar de los últimos momentos del querido intérprete de Estos Celos, también respondió de manera contundente y sincera sobre una posible serie de conciertos al lado de Luis Miguel, a nueve años de cancelar su primera gira juntos.

Fue en el año del 2015 que se dijo que el denominado 'Sol de México' y el creador del tema Cómo Quién Pierde Una Estrella, juntos iban a realizar una gira de conciertos de nombre Pasión Tour por todo el continente americano, sin embargo, esta no logró realizarse a causa de 'Luismi', pese a que le había dado un adelanto a Fernández para realizar este tour. Poco después se reveló que Alejandro demandó al cantante por 6.5 millones de dólares.

Después de dos años de alegatos y peleas legales, se informó que el hijo de doña Cuquita Abarca y el intérprete de La Incondicional habían decidido detener la pelea legal que estaban teniendo para comenzar con negociaciones y llegar a un acuerdo que los beneficiara a ambos, pero, después de meses de conciliación, el cantante de rancheras retomó su demanda y llegó hasta las últimas consecuencias, ganando finalmente esta situación en el 2023. Hasta el momento se desconoce si recibió los 6.5 millones de dólares.

En base a todo este drama, reporteros de Sale el Sol, aprovechando la buena disposición del padre de Camila Fernández con la prensa, quisieron saber si ahora que Luis Miguel había recuperado su fama y estatus con su exitosa gira de conciertos, volvería a trabajar con él, este no entró en detalles y no quiso decir nada más que un simple no, destacando que en su caso no sentía que hubiera nada para dar ese paso: "No, yo creo que ya todo se dio".

