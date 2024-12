Comediante estalla contra Eugenio Derbez y lo destroza en 'LOL': "Estoy hasta la mad..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida comediante y actriz, Alexa Zuart, recientemente dejó a todos sus compañeros y a los espectadores de la serie LOL: Last One Laughing, debido a que en medio de sus grabaciones, esta no pudo más y estalló en contra de Eugenio Derbez, el reconocido actor que lidera dicho reality de comedia. Mientras que los llamaban a dinámica, la famosa despotricó contra el también productor y aseguró que estaba "hasta la mad..." junto a sus colegas y el público.

Desde el pasado 6 de diciembre del año en curso, en la plataforma de Prime Video se transmite dicho reality, en el que se ha podido a ver a reconocidos comediantes, como Karime Pindter e Iván 'La Mole' Fermatt, realizan las dinámicas que les pide Eugenio, en el que deben de hacer cosas graciosas tratando de hacer reír al resto de los participantes, pero no hacerse reír así mismo, perdiendo quien caiga y se termine riendo primero.

Fue mediante la cuenta de Instagram de LOL, en el que se compartió el momento en el que el actor de La Familia P.Luche los llama a hacer un Brillas o te Humillas, pierde los estribos y comienza a despotricar en contra de Derbez, asegurando que solo va a decirles cosas de sus "pend... tarjetas": "O sea, ¿es neta producción?, yo no voy a hacer ni mad.... El pinc... Eugenio nada más viene, saca sus pend... tarjetas y nos tiene aquí a todos de sus estúp..., y la neta no lo voy a tolerar".

Tras esto, aseguró que ya tenía a todos "hasta la mad..." de las decisiones en sus películas y que al encender la televisión y ver películas mexicanas solo vean a la familia Derbez en ellas, exhortando a todos los presentes a que se alcen en contra del esposo de Alessandra Rosaldo, incluso empuja al amigo de Adrián Marcelo para que haga algo: "Eugenio, todos estamos hasta la mad... de que hayas matado a Loreto Peralta en lugar de que te hayas muerto tú en la película. Necesitamos manifestarnos en contra de este wey, ¿No estás harto de prender la pinc... televisión y que esté Eugenio Derbez en todos lados?".

Finalmente, declaró que el que esté el padre de José Eduardo Derbez acaparando todo lo que se ve del contenido de entretenimiento que represente a México, nadie podrá tener un papel decente: "Antes estaban los Bichir, ahora están los Derbez. Jamás vamos a volver a tener un pinc... papel decente". En ese momento, la cámara enfocó al creador de Derbez En Cuando, quien veía hacía la cámara con la boca abierto, incrédulo ante lo que pasaba.

