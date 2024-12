Curvy Zelma despotrica contra actor de Televisa; lo acusa de transfóbico y gordofóbico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Curvy Zelma, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que se sinceró sobre su paso por Los 50, por lo que aprovechó para despotricar en contra de Fernando Alonso, el polémico actor de Televisa que fue parte de su equipo, acusándolo de ser gordofóbico, señalando que se burló de su peso, e incluso dijo que además de todo, también es transfóbico.

Al haber formado parte de la segunda temporada del reality show de Telemundo, Zelma vivió tanto buenos como malos momentos, y recientemente quiso expresar uno de sus tragos más amargos, que fue a causa de Alonso, ya que aseguró que este se burló y se refirió de forma despectiva a su peso: "Qué mal me cae Fer Alonso. Qué bárbaro. Me cae fatal. Es una persona complicada, desleal y traicionera. Yo creí que iba a ser diferente, y me di cuenta de la calaña de persona".

Según la expresentadora de Venga la Alegría, a ella le mencionaron en una ronda de eliminación, que este al saber que serían equipo le dijeron que este destacó que porque era una mujer con peso de más les iba a afectar para las competencias, por lo que le envió un contundente mensaje: "Mis compañeros me dijeron que él había comentado que, a la larga, quedarse conmigo iba a ser una complicación por gorda. Que por mi peso no iba a dar puntos. Entonces, nada más para decirle que yo lo saqué. Esta gorda da para mucho".

Con respecto a que pensaba sobre el actor de Mi Marido Tiene Familia, y estos comentarios, simplemente recalcó que lo consideraba que era algo ya muy tonto el juzgar a alguien por su peso, asegurando que ella entró a darlo todo y así lo hizo, y que ganó quedándose que personas que sí la quieren: "Para mí nunca ha sido una limitante ser una persona curvy o gorda. A mí me da igual. Yo entro con todo, y salí con amistades bonitas. Y me fui con gente que me quiere, a diferencia de él, que no está en nuestros chats ni lo invitan a nuestros viajes".

Finalmente, la exparticipante de Survivor México, declaró que a ella, también su colega, Nahomi Mejía, le dijo que él hizo comentarios transfóbicos sobre ella, ya que al ser mujer trans, dijo que debería de irse a competir con los hombres, porque deberían de ser duelos parejos de hombres contra varones y mujeres contra otras mujeres: "Sé que hizo el comentario de que hombres compiten con hombres (refiriéndose a Nahomi). Me da flojera eso. Ya es 2024. La gente debe educar su mente. Abrir su corazón. Da idéntico si eres gay o no. Si eres trans, bi, gorda. Lo que sea. Mientras seas una gran persona, eso es lo que va a hablar bien de ti".

