¿Enojada por ganar menos en 'LCDLF'? Karime Pindter reacciona a desventaja salarial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el momento más álgido de la segunda temporada de La Casa de los Famosos se develaron muchos datos tanto de los participantes como del mismo reality. Dentro de este coctel de información se supo cuál era la cantidad de dinero que recibía cada miembro tras haber firmado contrato con Televisa. Uno de los sueldos más bajos era el destinado a Karime Pindter. Recientemente los reporteros le preguntaron si en algún momento le molestó o incomodó saber que percibía un salario menor que el de sus compañeros.

Relajada como siempre, contestó que no sabe con certeza de cuánto era el pago que le dieron al resto, sin embargo, reconoció que el dinero que amasó durante las semanas que estuvo dentro de LCDLF no fue sustancioso, aunque no por ello despreció el monto. Además, dejó en claro que la fortuna sólo fue un plus de esta experiencia, ya que la mayor recompensa fue haber mejorado su imagen pública y hacerse de nuevos espacios en la industria del entretenimiento.

Te podría interesar Wendy Guevara Wendy Guevara tacha de "traumados" a Adrián Marcelo y Gomita por ataques a Karime y Gala

Y es que Pindter se convirtió en una de las participantes más queridas de la casa por su frescura, sinceridad, apoyo y lealtad a sus amigos. Gracias a ello, muchas puertas laborales le fueron abiertas, algo que la pone más que feliz, según confesó. A su vez, se dijo satisfecha porque a Briggitte Bozzo, Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre también han recibido oportunidades fantásticas. Incluso adelantó que próximamente podría trabajar en un blog de viajes junto a 'Las Chicas Superponedoras'.

Por otra parte, los medios se mostraron interesados en saber de dónde sacaba tanta energía para cumplir con todos los proyectos que tiene pendientes. "De las ganas de vivir, de salir adelante", respondió. Más adelante indagaron en los rumores que la señalan como 'La Bruja Mayor', ya que en redes sociales se sospechaba que manejaba energías para consolidar su fama y proteger a Team Mar.

Sobre ello descartó ser 'bruja', aunque admitió que sí practica la manifestación y el enfoque holístico llamado access consciousness. Se compone de herramientas y técnica para ayudar a las personas a superar limitaciones mentales y emocionales.

Fuente: Tribuna Sonora