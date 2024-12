"Está delicado": Actor de Televisa da triste noticia de Daniel Bisgono tras hospitalización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido personaje de Televisa cómico, 'Albertano', recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, en el que al ser mencionado el nombre de su colega, el presentador y actor, Daniel Bisogno, este lamentó su ausencia en el elenco de su obra y dio la triste noticia de que actualmente "está delicado" en cuestiones de su salud. Hace varios días se afirmó que estaba hospitalizado.

Este 2024, la salud del presentador de Ventaneando siguió preocupando a sus millones de fans, debido a que se confirmó que tras un año de severas complicaciones, tras la primera hospitalización en mayo del 2023 por reventárseles una varices esofágicas, necesitaba un trasplante de hígado lo más rápido posible. Afortunadamente, en septiembre, solo unos meses después del anuncio, Daniel fue sometido al trasplante y parecía que todo estaría bien y su recuperación se presentaría sin dificultades.

Pero, desgraciadamente, desde sui cirugía ha tenido que regresar en varias ocasiones al hospital, por crisis en su salud, incluso en una ocasión fue porque se desplomó en el estacionamiento de TV Azteca. El pasado jueves 12 de diciembre se volvió a asegurar que una vez más tuvo que ser internado y que estaría en estado critico: "Nuestra fuente lo dice, cada vez que entra está más deteriorado, lo cual ha alertado al personal médico. Los doctores lo ven como de urgencia, tiene un tono distinto... nos comentaron que habría llegado en estado crítico".

Ante esto, el reconocido actor, Ariel Miramontes, que es mayormente conocido como 'Albertano', al hablar con la prensa, agradeció el poder haber tenido gran éxito con Lagunilla, Mi Barrio, pero lamentó que Daniel no pudiera acompañarlos en el cierre de año, confirmando que está mal de salud: "Agradezco en estas fiestas que tenemos trabajo, que tenemos salud y que estamos juntos, los que podemos estar juntos. Desafortunadamente, algunos compañeros como Daniel Bisogno no pueden estar con nosotros".

Aunque la estrella del Príncipe del Barrio no dijo nada sobre estar hospitalizado, reveló que ha intentado ponerse en contacto con él pero no ha podido porque se encuentra delicado, señalando que eso se lo confirmó su familia, posiblemente Alex Bisogno, el hermano de Daniel: "Desafortunadamente no, sí he intentado comunicarme con él, no contesta su teléfono, yo creo que está delicado, pero con su familia sí más o menos nos han ido diciendo cómo ha estado. Ahorita está un poquito delicado".

