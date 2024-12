¿Está grave? El influencer Sonrix sufre accidente y Kim llora al dar preocupante notica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente se ha informado que Sonrixs, el reconocido influencer mexicano, sufrió un terrible accidente, por el que ha tenido que ser hospitalizado y operado de emergencia, por lo cual su novia, la también creadora de contenido, Kim Migneault, mediante sus redes sociales ha revelado un poco del estado de salud, llorando al dar preocupante noticia, ¿acaso está muy grave?

Jorge Iván Hernández, nombre real de Sonrixs, a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que aparece recostado sobre la cama de un hospital, visiblemente adolorido y muy asustado, señalando que quería que supieran lo que estaba pasando: "Me van a operar, y todo pasó tan rápido que no logro procesarlo. Quería comunicárselos porque grabar y leerlos es mi día a día. No voy a estar aquí unos días, pero sé que todo estará bien".

Tras esto, su novia originaria de Canadá, Kim, también empleó su red social para compartir un mensaje en el que señaló que el motivo de esta inesperada intervención quirúrgica es porque tuvo un accidente, horas después de compartir momentos familiares en un restaurante: "Ayer mi Jorgito tuvo un accidente y tuvieron que hospitalizarlo. Hoy, tras varias horas en urgencias, me informaron que necesita una cirugía de emergencia. Agradezco su apoyo y amor, por favor, tengan un pensamiento lindo para él". Por ahora se desconoce que clase de accidente fue y si es que podría haber pleito legal por esto.

Instagram @sonrixs

Varias horas después de anunciar la hospitalización del creador de contenido para TikTok, su pareja volvió a retomar sus redes, para señalar que todo parecía que estaba bien, pero que no sabían nada con certeza, alarmando con que la situación podría ser más grave de lo que están diciendo, al mostrar una foto de ella al llorar: "No me quiero avanzar, pero pareciera que todo estuvo bien, hay que esperar y seguir siendo positivos, pero mañana será otro día. Ay Dios mío, mi corazón no está para días así, pero tengo fe que mañana todo estará mejor. Les deseo una linda noche cuídense mucho". Hasta el momento no han dado más actualizaciones de su salud.

¿Quiénes son Sonrixs y Kim?

El originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es un conocido TikToker que antes de alcanzar gran fama en las redes sociales, fue deportista de taekwond y ganó varias medallas para el país en competencias. Mientras que la originaria de Canadá también es una influencer que junto a Jorge se lanzó a la fama al compartir juntos videos de las diferencias que hay entre lo que pasa en México y el país extranjero, y los choques culturales que han tenido.

Instagram @

Fuente: Tribuna del Yaqui