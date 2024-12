Igor Lichnovsky publica FOTO con Cassandra; la borra después tras recibir críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Además de Christian Nodal y Ángela Aguilar, otra pareja comentada fue la que se formó entre Igor Lichnovsky y Cassandra Sánchez Navarro, después de una infidelidad. Si bien ninguno de los dos ha confirmado que están saliendo, los rumores tomaron fuerza luego de que el defensa del Club América se separara de su esposa, Carolina Elizabeth, con quien estuvo casado durante una década. A esto se le suma la reciente publicación de una fotografía en la que aparecen los dos juntos, aunque actualmente ya no está disponible en redes sociales, ya que fue eliminada.

La imagen fue posteada en Instagram. En ella posa el futbolista y la protagonista de Cindy la Regia. No obstante, no se trató de una instantánea exclusiva de ellos, pues también incluía a otras dos personas. La actriz estaba recargada en el hombro del jugador, lo que generó comentarios en redes sociales sobre una posible cercanía más allá de la amistad. Ante la ola de críticas, el futbolista optó por borrarla, en la cual había escrito únicamente: "Me caíste bien Puebla". Por su parte, Cassandra no hizo ninguna declaración ni publicación relacionada con el tema.

La publicación ya no está disponible en el perfil del deportista

¿Cómo surgió el rumor de una relación amorosa entre los famosos?

Fue su asistencia juntos a un partido de la NBA en la Ciudad de México y posteriormente a la Gala de Día de Muertos de Vogue México, donde se desataron las especulaciones. Además, una entrevista publicada en TVNotas con una fuente cercana al futbolista señaló que ambos habrían sido infieles a sus respectivas parejas antes de iniciar su supuesta relación, misma que, según el medio, habría comenzado hace tres meses.

De la misma manera, el divorcio, anunciado por Carolina Elizabeth, no hizo más que alimentar esta narrativa. En su mensaje, Carolina expresó que habían decidido seguir caminos diferentes hace unos meses. "A pesar de esto, siempre seremos familia", remató. Subrayó que esta decisión se tomó pensando en el bienestar de sus hijas: "Seguiremos trabajando juntos para asegurar su felicidad".

Otra fuente anónima que mantiene una amistad con la estrella de televisión, contó que el matrimonio de Cassandra estaba pasando por una crisis. Poco después, conoció al futbolista en un evento social y decidió involucrarse en una aventura con él en lugar de salvar su relación.

Fuente: Tribuna Sonora