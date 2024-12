¡Irreconocible! Tras 16 años retirada, Adela Noriega reaparece en FOTOS y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 16 años de haber protagonizado su última telenovela en Televisa, y de sus últimas apariciones públicas, filtran unas supuestas fotografías navideñas de la actriz Adela Noriega. Como se recordará, la estrella de melodramas como Quinceañera, Amor real, El privilegio de amar, El Manantial y Fuego en la sangre se retiró del espectáculo cuando gozaba de gran éxito en su carrera y desde entonces se desconoce cómo luce actualmente y a qué se dedicaría.

Desde la desaparición del medio artístico de Adela en el 2008, han surgido varios rumores y teorías sobre su paradero. Incluso antes de su retiro, ya circulaban versiones que aseguraban que la actriz había tenido un supuesto amorío con el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari y que producto de ese romance habían tenido un hijo al que mantenían en secreto. Noriega lo negó varias veces, sin embargo, hasta el día de hoy ese rumor sigue siendo comentado con fuerza.

En años recientes, debido a que no se sabía nada de ella, se dijo que la llamada 'Reina de las telenovelas' había quedado desfigurada luego de unas supuestas cirugías que salieron mal e incluso la dieron por muerta varias veces, afirmando en un principio que había enfermado de cáncer (rumor que su hermana desmintió) y que presuntamente había luchado contra el Covid-19. También se dijo que había estado internada en un manicomio, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada.

Luego de años de ausencia, ahora circulan unas supuestas fotografías de la actriz a sus 55 años. En la plataforma Threads, ligada a Instagram, este fin de semana la cuenta @_adelanoriega publicó unas supuestas imágenes de la actriz deseando "felices fiestas" a usuarios. En una de las fotos se puede ver a la actriz posando de frente en un vestido rojo, con el pelo suelto y con un árbol de Navidad y una chimenea al fondo. En otra la actriz aparece colocando esferas de colores en ese mismo árbol, con el pelo recogido.

De inmediato, fanáticos de la actriz empezaron a cuestionar en los comentarios si las fotografías eran reales. "¿Será real?", "¿reapareció?", preguntaban internautas. Lamentablemente, todo parece indicar que estas imágenes fueron creadas con IA (Inteligencia Artificial) ya que la actriz no ha reaparecido de forma oficial, además de que es bien sabido que no le gustan las redes sociales y no tiene perfiles públicos. Las cuentas que circulan actualmente son manejadas por sus fans, no por ella.

Aunque las imágenes no son reales, usuarios se dieron una idea de cómo podría lucir la actriz a sus 55 años, reconocida no solo por su increíble talento y su fuerza en la pantalla, sino también por su belleza. Se ha dicho que Adela podría regresar próximamente, sin embargo, estos solo han resultado meros rumores y de momento se desconoce dónde estará y si realmente considera el regresar a la pantalla chica. Mientras tanto, usuarios deben conformarse con seguir disfrutando de sus melodramas, los cuales son retransmitidos por el canal TlNovelas o Las Estrellas.

