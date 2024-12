Karla Sofía Gascón arremete contra Eugenio Derbez por retractarse de polémica de Selena Gomez

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz Karla Sofía Gascón rompió el silencio frente a la reciente controversia generada por Eugenio Derbez, quien en un inicio calificó como “indefendible” la actuación de Selena Gomez en la película Emilia Pérez. En plática con Juan Carlos Arciniegas para CNN en Español, Gascón no solo defendió a la cantante y actriz estadounidense, sino que también cuestionó la inconsistencia del comediante mexicano al retractarse de sus comentarios tras la reacción en redes sociales.

A mí lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego (hace) la contraria al mismo tiempo. Si has dicho algo, llévalo hasta el final. Si has metido la pata, está bien que pidas perdón, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión?”, declaró Gascón. Te podría interesar Eugenio Derbez Reconocido crítico de cine, apoya a Eugenio Derbez y tacha de "horrible" a Selena Gomez

Eugenio Derbez Eugenio Derbez se sentiría arrepentido "de abrir la boca" sobre actuación de Selena Gomez

Aunque reconoció que cada artista tiene derecho a manifestar su punto de vista, la intérprete criticó la falta de congruencia por parte de Derbez, afirmando que esto debilita cualquier postura. “Si a ti no te ha gustado, ¿es acaso que le tiene que gustar a todo mundo lo que a ti no te ha gustado? A mí no me tiene por qué gustar”, sentenció.

En cuanto a la interpretación de Selena Gomez, Karla Sofía Gascón fue clara al destacar el desempeño de su colega en Emilia Pérez. “Yo se lo digo, aunque no sé si es consciente de ello, pero para mí ella ha hecho el mejor trabajo de toda su carrera”, afirmó.

La actriz, conocida por su participación en Nosotros los nobles, también defendió a Gomez de las críticas relacionadas con su acento, recordando que su personaje no tiene una nacionalidad específica. “Su personaje no es mexicano, ni español, es una persona de Estados Unidos que vive en la frontera y se ha casado con un narcotraficante. Puede hablar hasta en alemán si lo quiere”, explicó Gascón.

Gascón subrayó que las críticas hacia Gomez por temas como su acento no tienen fundamento, ya que el trabajo actoral debe entenderse dentro del contexto de la narrativa de la película. “Es que mezclamos la realidad con lo que está pasando en la pantalla. Selena Gomez no es Selena Gomez en esa película, es Jessica”, concluyó de manera tajante.

Con estas declaraciones, Karla Sofía Gascón no solo reafirma su apoyo a Selena Gomez, sino que también lanza una reflexión sobre la importancia de la consistencia y la libertad de expresión en el ámbito artístico.

Fuente: Tribuna