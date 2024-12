Laura Bozzo niega deber 2 mdp a Gabriel Soto y le manda mensaje a Irina Baeva en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica presentadora, Laura Bozzo, acaba de romper el silencio ante la presunta perdida de la demanda con Gabriel Soto y la actriz rusa, Irina Baeva, siendo contundente al negar que deba 2 millones de pesos. En pleno programa en vivo de Venga la Alegría, la originaria de Perú gritó con fuerza que ella no se arrepiente de nada de lo que dijo de la estrella de Televisa y le mandó un fuerte mensaje.

Hace varios años que Bozzo durante su sección en El Gordo y La Flaca, destrozó a Baeva tachándola de roba maridos, declarando que no debería de dar un discurso de empoderamiento femenino por lo que le hizo a Geraldine Bazán, siendo firme al gritara a los cuatro vientos que "Ella (Irina) no me representa como mujer". Tras esto, la ahora expareja la demandó por daño moral y difamaciones, comenzando una batalla legal que ahora da de que hablar.

Esto pues Gustavo Herrera, abogado de Soto y la actriz de originaria de Rusia, explicó las posibles repercusiones si la conductora no cumple con la sentencia, afirmando que la sentencia del juez ya fue dada: "Si no paga voluntariamente en el término de cinco días, se pasa a la vía de apremio, y se dictará una orden de embargo sobre sus bienes". Según los informes, la cantidad que debería de dar a los actores de Vino El Amor es de dos millones de pesos.

Por esta situación es que la presentadora de Laura En América declaró que ella no ha perdido nada y que se mantiene firme en la opinión que dio hace más de dos años en el programa de Univisión, asegurando que ella tiene derecho y sería "ridículo" que la condenen por usar su libertad de expresión: "Nadie puede ser feliz en base a la desgracia ajena y dije mi opinión, algo que es totalmente constitucional en este país, porque la constitución defiende la opinión. La opinión de una persona es algo que no puede ser cuestionado y yo siempre dije: 'esa es mi opinión, a mí como mujer no me representa'".

En el matutino de TV Azteca, Laura afirma que aún no está oficializada la supuesta sentencia, lo que significa que aún no es un hecho que ese sea el veredicto final, afirma que no debe ese dinero y taca de algo "ridículo" el querer ganar dinero de esa manera, pues de ser así ella sería multimillonaria, porque se le ha dicho cosas peores. Ante esto, expresó que su abogado ya busca un recurso de apelación, y que en caso de ganar ella dará por terminada la demanda en contra de la expareja, aunque podría contrademandar al juez "porque está haciendo algo que para mí no es legal".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy negó rotundamente que vaya a retractarse, afirmando que ella se mantiene 100 por ciento segura de sus palabras y que no piensa por nada del mundo dejar de decir lo que verdaderamente piensa de las cosas: "Me pueden meter a la cárcel, me pueden cortar en pedazos, cortar la lengua, pero todo mi público sabe que yo digo lo que pienso y lo que pienso lo reafirmo, una mujer que se mete en la relación de una pareja con hijos nunca termina bien y nunca ha terminado bien".

Hagan lo que quieran, esta señora no se va a retractar, no va a pedir disculpas y va a decir nuevamente lo que dijo: 'a mi Irina Baeva no me representa', esa es mi opinión, me quieren meter presa, métanme, hagan lo que quieran, nunca retrocedo, así me cueste la vida", afirmó entre gritos en el foro.

Fuente: Tribuna del Yaqui