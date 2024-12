Luis de Alba, a punto de morir: Confirma en 'Ventaneando' que estuvo 7 días hospitalizado

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Luis de Alba sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que este lunes 16 de diciembre reapareció en el programa Ventaneando luego de que se filtrara que había sido hospitalizado de emergencia y que incluso algunas páginas reportaran su muerte. Frente a las cámaras de TV Azteca, el histrión confirmó que ha estado a punto de morir y compartió detalles de su reciente ingreso a un nosocomio.

Reporteros de Pati Chapoy se reunieron con Luis en Zapopan, Jalisco, lugar donde el famoso reside con su familia, y este desmintió de forma contundente que su hospitalización se haya debido a problemas de salud, asegurando que se trató de un chequeo: "Afortunadamente estamos muy bien, lo que sucede es que una vez al año yo me meto a chequeo de mi cuerpo, me hago mantenimiento yo solo".

El también comediante de Televisa declaró que pasa una semana entera en el hospital haciéndose estudios de todo tipo, como análisis de sangre y radiografías, con el fin de mantenerse al tanto de lo que sucede con su cuerpo: "En los hospitales ya me conocen perfecto, saben mis antecedentes, llego y a radiografías de todo, esos días me la paso en el hospital, seis o siete días", explicó el intérprete de 'El Pirrurris'.

Además, don Luis asegura que sus problemas en el corazón no son un tema nuevo, pues lleva años atendiendo este mal: "El problema de arritmia lo tengo desde hace años, desde niños, y nomás es cosa de checarse y no excederse en lo que te dicen no excederte". Y luego de que diversas páginas filtraran días atrás que había muerto, ahora el actor señaló que sí ha estado en riesgo de perder la vida pero él se niega a partir.

He estado a punto de (morir), me las he visto fuerte, fuerte, pero nunca he pensado que me voy a ir, no me voy a morir", dijo contundente.