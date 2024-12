Maryfer Centeno así reaparece tras ser reportada como desaparecida y denunciar amenazas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dramas en su vida, la reconocida y polémica grafóloga, Maryfer Centeno, acaba de reaparecer en un ambiente tranquilo y familiar al lado de la querida actriz y cantante, Gala Montes, después de que un aparente amigo la haya reportado desaparecida en una entrevista con TV Notas, y afirmado que temían por su vida ante las alegadas amenazas de Mr. Doctor en su contra.

Como se sabe, desde hace varias semanas que el tema de Octavio Arroyo, nombre real del médico e influencer, se ha salido de control, pues tras llamarla "charlatana" y asegurar que solo estafaba a las personas, ella lo demandó por violencia de género y después por acoso, asegurando que la estuvo amenazando: "El tema del ácido ha sido durísimo. Estas amenazas son constantes y no podemos ignorarlas". Cabe mencionar que hace poco, ambos compartieron comunicados en el que afirman que buscan una conciliación para detener todo el drama legal y público que se creo.

Pero, pocos días antes de que se llegara a este acuerdo, un presunto amigo de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, aseguró para TV Notas que tanto él como la familia de Centeno estaban preocupados por la grafóloga, ya que dijo que no sabían nada de ella desde la rueda de prensa, por lo que al haber pasado más de 24 horas, ya es persona desaparecida: "No sabemos nada de Maryfer, no la localizamos por ningún lado, la estamos buscando, estamos muy preocupados de que algo le haya pasado o sufrido un atentado con toda esta situación".

Dicha teoría se creyó debido a que ella había estado ausente también de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, y había faltado a uno de sus programas, sin embargo, poco después retomó sus actividades de manera normal, como si nada hubiera pasado. Y ahora, fue la reconocida actriz de Vivir de Amor la que ha compartido con sus fans, que Maryfer se encuentra tranquila y feliz en medio de todo el escándalo que la rodea.

Esto pues mediante su cuenta de Instagram compartió en sus historias un video en el que se puede ver a su perrita Asgard caminando y oliendo a los dos pequeños perros que tiene Centeno, en la casa de la conductora del programa Hoy. Aunque no se ve en sí a la grafóloga, la intérprete de Takara grabó los pies de varias personas y etiquetó a Maryfer en su historia, demostrando que fue 100 por ciento al asegurar que no iba a dejarla sola en todo el proceso contra Mr. Doctor.

