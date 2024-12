"Muy fea": Niurka reacciona a cambio de rostro de Ninel Conde por cirugías y la destroza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Ninel Conde no ha dejado de aparecer en los titulares de la prensa debido a que en redes sociales está siendo muy criticada por los cambios en su rostro, producto de presuntas cirugías y arreglitos estéticos. Y quien faltaba de dar su opinión al respecto era la polémica actriz cubana Niurka Marcos, quien en un reciente encuentro con la prensa se le fue encima al 'Bombón Asesino'.

Los comentarios negativos hacia Ninel comenzaron cuando se descubrió que ella era 'Azul' en el reality ¿Quién es la máscara, revelando su nuevo rostro ante las cámaras cuando se quitó el disfraz. Luego de que las imágenes se volvieran virales en redes, la llamada 'Mujer Escándalo' se encontró con reporteros y esto opinó sobre su colega: "La gente le dijo que se la volviera a poner (la máscara), que estaba muy fea".

Ninel Conde desató las críticas por su brutal cambio

Asimismo, la madre de Emilio Osorio y Romina Marcos aseguró que Conde es víctima de hate por sus propias decisiones: "Yo creo que cada quien recibe en la opinión del hate y de la gente, lo que se pone de pechito, Ninel se pone de pechito". Niurka recordó que esta no es la primera vez que la exesposa de Giovanni Medina recibe comentarios negativos por su apariencia física y dijo contundente:

Ninel ha sido así siempre, siempre ha invadido su cara, nunca ha estado conforme con ella y siempre ha sentido la necesidad de estarse operando cada vez, eso no es nada de que deba ofenderse, es algo demasiado evidente, ella misma lo publica".

Luego los reporteros le dijeron que Ninel había asegurado que los camarógrafos del reality la hicieron ver mal con los acercamientos y Marcos se burló: "No es cierto, porque vean, la televisión engorda 7 kilos y yo me sigo viendo bella y los pellejos de acá no se van a quitar". Además, afirmó que a diferencia de Conde, ella sí goza de belleza: "Yo soy muy bella".

Tras haberse a Ninel con sus burlas, los reporteros cambiaron de tema y le mencionaron a 'Mamá Niu' que existe la posibilidad de que Belinda haya encontrado el amor con Gabito Ballesteros luego de una larga soltería. La reaccionó de la cubana fue felicitar a la estrella pop y desearlo lo mejor: "Gózatela mi reina, ya te habías tardado, como una niña tan bella tan abundante sin un hombre, ella merece que la c...".

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria