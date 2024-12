Paty Navidad se une a Ninel Conde en contra de Anabel Hernández tras vincularlas a narcos

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Paty Navidad, brindó hace poco una entrevista para Venga la Alegría, en la que declaró que ella se une a Ninel Conde en su lucha en contra de Anabel Hernández, para tratar de desmentirla sobre su polémico libro en el que las vincula sentimentalmente a narcos. La exactriz de Televisa ya tuvo una confrontación con la periodista acusándola de solo difamar en su libro.

Como se sabe, la intérprete de Bombón Asesino, sí se animó a interponer una demanda en contra de Hernández por haber asegurado en su libro, Emma y Las Otras Señoras Del Narco, que tuvo un romance con uno de los más reconocidos narcotáficantes de México. Desafortunadamente para Ninel, ella perdió la demanda contra Anabel por daño moral, pues al parecer no se podría comprobar que perdió oportunidades laborales o dinero por esa razón.

Navidad declaró que ella está para apoyar a la exparticipante de ¿Quién Es La Máscara? y a todas esas mujeres a las que ha involucrado en el libro antes mencionado, pues considera que no hay necesidad de ensuciar de esa manera el nombre de las mujeres con falsedades: "A todas las mujeres que son juzgadas y señaladas nada más porque sí, por a ver ¿qué gana?, ¿qué gana una mujer señalando a otra de esa manera? Como dice: ‘si tienes nexos, pues ve y haz la denuncia donde la tienes que hacer'".

La actriz de La Fea Más Bella, recalcó que desgraciadamente, se veía venir el fracaso legal de Conde, debido a que usa términos como alegadamente y el supuesto, lo que la libra de poder decirse que lo afirmó, por lo que ella señala que lo único que hace es crear chisme y no informar como debería: "Lo que pasa que nadie le va a poder ganar una demanda a Anabel porque ella escribe libros donde está muy bien protegida, libros donde dice ‘supuesta y alegadamente, se dice, se rumora’, entonces es un libro que está escrito de una manera chismosa".

Tras esto, ante las cámaras de TV Azteca, Paty fue contundente al asegurar que la periodista es una mentirosa, que al menos por su parte puede asegurar que todo lo que dijo sobre su persona es una completa falsedad de inicio a fin, y que lo que existe en su libro solo es ficción: "Anabel Hernández, yo le dije una y mil veces que al menos conmigo, ha sido una mentirosa, con todo respeto, yo ya dije lo que es, lo que no es, y de mí no tiene nada que decir, ni ella, ni nadie, lo escribe en un libro de ficción".

Pero en sí, de mí nadie tiene qué decir donde he trabajado, porque lo que me he ganado, me lo he ganado trabajando a pulso, siendo profesionales. Yo soy una mujer que doy la cara con mucha dignidad, mucho orgullo, porque todo me lo he ganado con mucho esfuerzo, de mí nadie, nadie tiene nada que decir, y quien lo diga, miente, y lo digo con la seguridad que me asiste la verdad", concluyó Paty.