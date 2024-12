Peso Pluma posa en FOTO con el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa; crecen las críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Matías Gil de Sousa, hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, se dejó ver en una fotografía junto a Peso Pluma en un centro comercial de Los Ángeles, California. La imagen se volvió viral en redes sociales como Instagram, donde los internautas externaron sus puntos de vista acerca del conflicto que tienen la expareja de famosos.

Durante su visita al centro comercial, Matías, fanático de los corridos tumbados, aprovechó la oportunidad para pedirle una fotografía al cantante. Según reportes de People en Español, el cantante no solo accedió a la petición, sino que cargó al niño para posar juntos y hasta se tomó un momento para conversar con él. Mientras muchos usuarios aplaudieron la actitud de 'Doble P', otros dirigieron críticas hacia Marjorie de Sousa, señalándola por no permitir que Matías conviva con su padre. "Qué triste que no pueda tomarse la foto con su papá", "Conoció a Peso Pluma antes que a su papá", se puede leer.

Peso Pluma se tomó el tiempo de platicar con Matías

¿Qué se sabe sobre el distanciamiento?

Meses atrás, la actriz venezolana sugirió que no recibe la manutención correspondiente, asegurando que ella se encarga completamente del menor. Por su parte, él afirmó que cumple con los pagos estipulados por la ley mexicana. En este contexto, Valeria Marín, prometida de Julián Gil, cuestionó las decisiones que ha tomado Marjorie respecto a Matías: "Nunca ha dado una explicación clara sobre por qué decidió quitarle a Julián la oportunidad de ser padre de Matías". También la instó a dejar de victimizarse bajo la etiqueta de 'madre soltera', ya que esto habría sido elección de ella. "La verdadera víctima es el niño, y eso es lo más grave".

El actor aseguró que ha intentado por todos los medios legales y personales mantener contacto con su hijo, pero lamenta que, según él, no haya interés por parte de Marjorie. "Estoy dispuesto a aceptar cualquier condición para formar parte de la vida de Matías, pero parece que esa no es la prioridad de su madre”, añadió. Por otra parte, insinuó que las diferencias podrían estar relacionadas con la pensión fijada por el tribunal, cuya cantidad no sería la que Marjorie esperaba. "Lo que recibe no es lo que pretendía".

A pesar de la situación, Julián afirmó que mantiene la esperanza de que Matías, en algún momento, conozca la verdad sobre él.

"Aunque creo que hoy en día él no lo sabe, el tiempo, la prensa y las personas a su alrededor le mostrarán la verdad", concluyó.

