Reino Unido.- Todo parece indicar que el servicio de Navidad que realiza la Realeza año con año en Sandringham, Norfolk, el 25 de diciembre, no va a contar con varios integrantes este 2024, pues se ha dicho que el Príncipe Andrés ya le habría comunicado a su hermano mayor, el Rey Carlos III que no va a unirse al evento que era tradición desde que su madre, la Reina Isabel II vivía, debido a su vínculo con espía chino.

El duque de York tiene más de cinco años en medio de severos escándalos, pues primero se le acusó de haber violado a una joven de 17 años, que era una de las esclavas sexuales de su difunto amigo, Jeffrey Epstein, lo que le quitó su puesto como miembro senior de la Corona. Y ahora, desde hace poco se le ha vinculado con un aparente espía chino, en medio de las crecientes tensiones entre el Reino Unido y China.

Ante esto, en Daily Mail una supuesta fuente alegó que aunque Carlos III y su esposa, la Reina Camilla, no quieren correr a Andrés de las festividades, rezaron para que este tuviera la sutileza de "hacer lo correcto" y que él mismo decidiera alejarse del servicio que realizan en Norfolk cada año en 25 de diciembre, caminando desde su residencia hasta la Iglesia para tomar la misa y después de regreso.

Tras esto, afirmaron que las hijas del duque Eugenia y Beatriz ya anunciaron que pasarán las fechas con sus respectivos suegros, mientras que Sarah Ferguson, le anunció a su excuñado que ella tampoco asistiría y que se quedaría con Andrés en su hogar, en Crown Estate, pasándola solos. Incluso se informa que posiblemente va a reducir su participación en la Logia Real. Sarah cuida del duque desde su primer escándalo y no lo ha dejado solo en su tormento.

Como se sabe, hace varios días que se acusó al empresario chino, Yang Tengbo, de ser un espía, en lo que se vio involucrado el royal, pues forjó vínculos con este, pese a que sigue insistiendo en que "no ha hecho nada malo o ilegal" y que es "totalmente falso afirmar que estaba involucrado en espionaje" y que es "víctima de un clima político que había visto un aumento de las tensiones entre el Reino Unido y China".

Debido al alto nivel de especulación e información errónea en los medios y en otros lugares, le he pedido a mi equipo legal que revele mi identidad. No he hecho nada malo ni ilegal y las preocupaciones que el Ministerio del Interior ha expresado contra mí son infundadas. La descripción generalizada de mí como 'espía' es totalmente falsa", declaró Yang.