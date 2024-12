"Teatro vacío": Adrián Marcelo saca 'trapitos al Sol' de obra 'La Señora Presidenta'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adrián Marcelo es la prueba firme de quien no sabe soltar el pasado y se aferra a él. Aunque han pasado varios meses desde el cierre de La Casa de los Famosos, la rivalidad que formó contra Team Mar sigue de pie. Recientemente sacó 'trapitos al Sol' acerca de la propuesta teatral, La Señora Presidenta, cuyo elenco está compuesto por Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo.

Aunque ninguno de los tres ha vuelto a darle importancia o a atacarlo en entrevistas, el influencer regiomontano sigue empeñado en retomar la polémica que tuvo con ellos y que en su momento lo colocó como tendencia en redes sociales. No sabemos si sigue hablando de ellos porque de esa manera se mantiene relevante en plataformas virtuales o bien, porque el repudio que les tomó es genuino y no ha logrado hacer catarsis.

Como te comentábamos, hace poco habló sobre la puesta en escena. Reveló que el proyecto no sería rentable, por lo que el productor se acercó con los protagonistas para negociar la disminución del sueldo, con el objetivo de que las funciones salieran a flote. No obstante, tuvo una negativa por parte de los actores. Frente a esta respuesta, el dueño decidió continuar adelante sólo para demostrarles lo que era hacer una obra de teatro "en un recinto tan importante vacío". El youtuber remató al decir: "Ahí está el resultado, todo cae por su propio peso".

Adrián Marcelo dio a entender que si sigue escarbando en el pasado es porque todo le "jugaron chueco". En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar: "Sigue el perro jodiend*?"; "Según él no le interesa saber de los demás y se la pasa hablando de ellos"; "si no habla de la casa, no traga el pendejet*…". Y es que esta no es la primera vez que se enfrasca en tirarles hate, incluso colaboró en el video musical de Gomita donde arremetió contra 'Las Chicas Superponedoras'.

Por su parte, Team Mar ha dicho ante cámaras estar agradecido y feliz con La Señora Presidenta al tener 'casa llena' en el Teatro México del Centro Cultural Manolo Fábregas. Cada uno comentó que además de la obra tienen otras oportunidades laborales en puerta.

Fuente: Tribuna Sonora