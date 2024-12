Tunden a Frida Sofía por filtrar polémico VIDEO de Silvia Pinal tras su muerte: "Dios te perdone"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Frida Sofía se convirtió en tendencia durante las últimas horas debido a que se volvió víctima de fuertes críticas tras publicar un polémico video sobre su abuela, Silvia Pinal, a escasas semanas de su fallecimiento. Como se recordará, la influencer estuvo distanciada de la familia Pinal en los últimos años y se cree que por ello no viajó a México para estar en los servicios funerarios de la primera actriz.

La cantante Alejandra Guzmán compartió de forma pública que ella misma buscó a su única hija para informarle que su abuelita se encontraba muy delicada de salud y por ello la llamó por teléfono para que pudiera despedirse de ella. No obstante, Frida no habría dejado atrás el conflicto familiar que tenía con la rockera, ya que decidió no ser parte del funeral y homenaje póstumo de doña Silvia.

Después de toda la controversia por no acompañar a su madre en este difícil momento, ahora la influencer y empresaria fue muy criticada por los internautas luego de que colocara una video hecho con Inteligencia Artificial donde aparece con su abuela. A través de Instagram, Frida recordó a su abuela con un video en el que se ve abrazando a la presentadora y actriz, y aunque el encuentro resulta muy emotivo por el cariño que las dos se profesaban en vida, lo cierto es que se trata de un clip hecho con IA.

Gracias por tan hermoso regalo #fridasofia #silviapinal #parasiempre", escribió la joven junto a la conmovedora imagen donde Silvia y Frida aparecen muy elegantes; primero a Frida con un vestido dorado y después La Pinal con un look rojo que llevó en sus años dorados.

Frida Sofía fue criticada por el video generado con IA

Debido a que el video fue hecho con IA, varios de sus seguidores no dejaron de recodar las diferencias que la joven tiene con Alejandra, y no dudaron en hacer hincapié con respecto a que debe aprovechar los momentos y sanar las diferencias con la rockera antes de que sea demasiado tarde. Estos son algunos de los comentarios que hay en contra de Frida Sofía.

En vida, Frida, dejaste ir ese abrazo por orgullo, ojalá y recapacites y busques a tu madre".

¿Quizás en años hagas el mismo video con tu madre?".

Dios te perdone que jamás la buscaste en vida".

En vida, luego uno se arrepiente, por experiencia, en verdad sana tu corazón y reconciliación con tu mami".

¿Por qué esperaste hasta que tu abuelita se fuera?".

