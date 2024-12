¿Y Alessandra? José Eduardo Derbez desea que Eugenio y Victoria Ruffo vuelvan a unirse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor, José Eduardo Derbez, una vez más ha tenido que aclarar polémicas de su familia ante los recientes escándalos de su padre, Eugenio Derbez. Sin embargo, también sorprendió con la inesperada confesión que desea que vuelvan a unirse sus dos padres, el productor y actor de Derbez En Cuando y la actriz de melodramas, Victoria Ruffo, ¿qué pasa con Alessandra Rosaldo y Omar Fayad?

La actriz de Corona de Lágrimas sorprendió en días pasados al retractarse y manifestar que ya no deseaba pasar las fiestas decembrinas junto a su expareja y padre de su hijo mayor, Eugenio Derbez, a pesar de que ambos fumaron la pipa de la paz tras el nacimiento de su nieta Tessa González. Ante esta noticia, es que ahora José Eduardo Derbez confesó ante la prensa si le gustaría ver a sus padres juntos en Navidad, además de pronunciarse sobre la reciente polémica que enfrenta su papá tras sus controversiales declaraciones sobre la actuación de Selena Gomez en la cinta Emilia Pérez.

Primeramente, el presentador de Miembros Al Aire quiso aclarar que sus padres sí han hecho las paces y todo ha sido tranquilo entre amos desde el nacimiento de su primogénita con Paola Dalay, pero que los dos actores de Televisa son muy diferentes, como para pasar todas las fiestas decembrinas juntos, aunque sí le gustaría: "Es que era tanto porque se lleven así, bien. Cuando nació Tessa, fue todo muy bonito, lo que pasa es que son muy diferentes, a uno le gustan unas cosas, a otros otras, entonces pues cada quien vacaciona como quiere".

José Eduardo con su familia y Tessa. Internet

Sin embargo, cuando uno de los periodistas le preguntó al expresentador del programa Hoy si no le daba ilusión ver juntos a sus padres en esta época, José Eduardo, fiel a su característico sentido del humor, heredado del creador de La Familia P.Luche, respondió: "No… ¿Qué me haría ilusión o qué?... Me da más ilusión ganarme la lotería".

Por otra parte, el también actor reflexionó al respecto de los ataques que recibió el actor de CODA tras los señalamientos sobre el trabajo de la ex de Justin Bieber y manifestó: "Pues sí, obviamente, bueno, aparte mi papá también tiene un rollo de que abre la boca y se vuelve trending topic y lo crucifican, ¿no?, pero sí, cuando eres persona pública todo se hace más grande, pero bueno, yo no he visto la película, ya la veré y les diré".

Y sin dar gran importancia a las críticas que incluso los alcanzan, tanto a él como a Aislinn Derbez y Vadhir Derbez, cuando Eugenio se coloca bajo el ojo del huracán, José Eduardo subrayó que no le da importancia a este tipo de situaciones: "Siempre que pasa algo con mi papá, la gente va y se desquita con nosotros, con sus hijos, no entiendo ¿por qué?, pero así funciona eh, yo intento no clavarme, ni meterme a leer nada en redes porque si no, o te afecta, o terminas triste, deprimido, entonces mejor cada quien sus cubas".

Fuente: Tribuna del Yaqui