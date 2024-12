Christian Nodal no acaba bien el año: Cantante lanza nueva denuncia en contra de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Johnny Cortés, una vez más ha lanzado severas acusaciones en contra del señor Jaime González, que es el padre del polémico cantante, Christian Nodal, quien al parecer no podrá acabar bien el año, libre de escándalos, debido a que con esta nueva denuncia, el artista que representaba el padre del sonorense lo señala de hacer cosas ilegales y que llegará hasta las últimas consecuencias.

El antiguo vocalista del grupo Los Plebes del Rancho, recientemente decidió romper el silencio en contra del padre del cantautor de Adiós Amor, señalando que después de que él decidió salirse y seguir su camino lejos de su representación y como solista, le bloqueó la carrera y no permite que avance, negándose a darle su carta en el que lo libera por completo, además de asegurar que le tumbó varios de sus temas en las plataformas y redes sociales, y que por ello va a demandarlo.

Tras esto, brindó una entrevista para TV Notas, en el que ha vuelto a lanzarse en contra del esposo de Cristy Nodal, en el que reveló como se dio ese acercamiento con la banda y como llegó a ser vocalista, pero declaró que desde ese momento fue amargo, pues le hicieron una pésima movida: "Ya estaba todo arreglado. Cuando me presenté en el programa, yo sabía que iba a ganar. Hicieron algo feo, como él está acostumbrado a hacer con varios artistas. No (producción no sabía), ellos son muy aparte. No sabían. Algo así no lo hacen".

El intérprete de Cada Diciembre, señaló que Jaime siempre está envuelto en muchos problemas y que lo peor era que salía victorioso porque no atendía las cosas de la manera legal, sino que hacía uso de varias acciones ilegales para poder salir bien librado de demandas y todo: "Le gustan mucho los problemas. No sé por qué quiere hacer daño si yo siempre me porté bien con él. Nunca le he cobrado ni un peso de regalías, a pesar de que estuve 6 años en Los plebes. Es injusto. Está más enfocado en mí que en Los Plebes".

Pero eso no fue todo, pues aseguró que Jaime podría estar obsesionado con él y le agarró odio porque no le hizo caso en todo lo que quería, o que lo vería como la posible competencia del intérprete de temas como Ya No Somos Ni Seremos y teme que lo desbanque en la música: "Pienso que sí. O tendrá algún miedo de que pueda ser la competencia de Nodal. Cada uno tiene su talento. Yo a Christian lo admiro mucho. Es un artistazo. No (cree que ayude a su padre). Me seguía (en Instagram) y luego dejó de hacerlo. Creo que ya sé por dónde iba".

Él puede decir y deshacer. Yo ya leí más o menos mi contrato. No es un contrato 100 por ciento legal porque quiere tener hasta firmada mi alma. Eso está mal. A él le encanta hacer las cosas ilegales porque ha perdido varios casos también ilegales. Así se la lleva él", expresó.

Johnny destacó que el señor Nodal solamente lo usó para hacer negocios y ahora lo trata fatal y se cree mucho por toda la influencia y dinero que tiene el esposo de Ángela Aguilar, de la que él podría echar mano si quisiera, pero que eso no lo detendrá de hacer las cosas bien e irse a los recursos legales, destacando que sabe que Christian podría darle muchos millones a lo largo del caso ya que supuestamente "gana como 15 millones por tocada".

Finalmente, aseguró que no tiene miedo de lo que pueda hacer Jaime, que él seguirá tratando de hacer crecer su carrera y la vida se encargará de poner en su lugar, aunque destacó que en caso de que sus actos sean violentos, deja como responsable al padre de Nodal si llega a pasarle algo: "Porque no tengo problema con nadie. Con ninguna persona. Con las palancas que tiene ahorita por Christian, sí. Con el dinero que tiene".

