De Justin Bieber a The Weeknd: Estos son los novios de Selena Gomez antes de Benny Blanco

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicoestadounidense, Selena Gomez, antes de que llegara a su vida y le pidiera matrimonio el productor musical, Benny Blanco, a lo largo de sus años en el ojo público, ha tenido una lista interesante de novios, como Justin Bieber, quien ha sido el que más ha marcado dicho historial y que fans aun esperan un regreso, pese a que él está casado y con hijo, y por supuesto, The Weeknd.

Gomez, a lo largo de su carrera se ha visto envuelta en rumores de romance y en polémicas por sus relaciones con celebridades. El ejemplo más polémico y conocido, es cuando la exestrella de Disney tuvo una relación intermitente por casi 10 años, entre el 2010 y 2018 al lado del intérprete de temas como 10000 Hours.

Selena con Justin. Internet

Nick Jonas

El hermano Jonas más amado por las fans, fue la primera celebridad que se le conoció a Selena como su pareja en el año del 2008, cuando ambos estaban en la cúspide de su carrera y eran de los más exitosos tanto en la música como en sus proyectos con Disney Chanel. Los jóvenes salieron por dos años y terminaron en el 2010 en el mejor de los términos, y no hubo polémicas.

Zedd

El DJ, que se llama Anton Zaslavsky, fue el primer novio que se le conoció en su primera separación del creador de Baby, en el año del 2015, sin embargo, más allá de su colaboración con el tema I Want You To Know, no fue tan mediática y solo duró unos cuantos meses, pasando casi desapercibida.

Selena con Nick. Internet

The Weeknd

Por otro lado, con el reconocido músico, su romance, que duró del 2017 al 2018, fue muy mediático y sus fans estuvieron al pendiente de cada paso en esta relación, que se dice terminó a causa de que Bieber pidió una nueva oportunidad a Gomes, y esta eligió terminar con Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd.

Taylor Lautner

La estrella de Crepúsculo y la intérprete de Wolves salieron por unos cuantos meses, durante una de las tantas rupturas con Bieber.

Selena con The Weeknd. Internet

Rumores

Cuando la actriz realizó el tema We Don't Talk Anymore junto a Charlie Puth, se llegó a decir que tenían una relación, pero la estrella de Los Hechiceros de Waverly Place negó rotundamente esta situación, pero él afirmó que tuvieron un romance muy fugaz. De igual forma, se dijo que Orlando Bloom salió con ella en el 2014, pero esto jamás se rumoró.

De la misma manera se dijo que Gomez salió con dos exmiembros de One Direction, pero se dijo que en 2015 con Niall Horan tras ser vistos juntos, pero ellos jamás confirmaron nada, en 2023 con Zayn Malik por una cena en Nueva York, tras lo que no se les volvió a ver juntos. Por último, y no menos importante, se creyó que pese a los años de diferencia, habría tenido un romance con Chris Evans, pero ninguno salió a confirmarlo o desmentirlo, por lo que solo quedan en rumores.

Selena con Benny. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui