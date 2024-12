A esta actriz de Televisa la sacaron del clóset, fue violentada y acabó en terapia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien ha trabajado para Televisa durante más de 13 años, vivió uno de los momentos más complicados y duros de su vida durante este 2024 debido a que filtraron que sería bisexual y esto provocó un escándalo a su alrededor. Se trata de la talentosa Bárbara Islas, quien recientemente fue captada por diversos medios de comunicación y decidió sincerarse sobre lo más rudo que vivió en el año que está por terminar.

Como se recordará, a mediados de este 2024 Gala Montes reveló que tenía una relación más allá de la amistad con la conductora del programa Cuéntamelo YA!, pero esta lo negó de forma contundente. En el pasado Bárbara llegó a comentar que seguía abierta al diálogo con su colega, aunque se sentía lastimada y dolida, sin embargo, ya cambió de opinión y dijo que no desea tener más contacto con la finalista de La Casa de los Famosos México.

Bárbara contó que incluso tuvo que recurrir a terapia para superar la polémica que atravesó por el comentario de Gala: "Fíjate que pues con mucha lección aprendida, ¿sabes?, o sea como que siento que en el momento para mí fue superviolento, me sentí como, sí, muy violentada, muy agredida, no solo por la gente, sino también pues por los medios… pero bueno aprendí, aprendí que es parte del medio, y que uno tiene que aprender, pues a jugar esto, entonces ya ahorita me siento muy bien", explicó Islas.

Gala sacó del clóset a Bárbara Islas

La originaria de Puebla explicó que con el paso del tiempo ha podido estar más tranquila: "Ahorita ya me siento muy tranquila, la verdad. Digo terapia ayudó, mi familia ayudó, mis amigos, tener proyecto ayuda, pero sí hubo un momento que sí dije: '¡wow!, esta tormenta no me la esperaba'". Asimismo, la actriz de las novelas Soltero con hijas, Fuego ardiente y Contigo Sí relató qué había hecho para poder superar este trago amargo:

Claro, pero es que la terapia ha sido importante para mí siempre, o sea yo llevo años en terapia, la verdad, siempre he platicado de mi ansiedad generalizada, entonces imagínense esa ansiedad, obviamente en ese tiempo, pues se potencializa, y tuve que platicar, y regresé a mi yoga, mis montañas, a regresar a mi base, eso ayudó mucho".

Finalmente, Bárbara Islas subrayó que por ahora no desea tener ningún tipo de acercamiento con Gala, a pesar de la gran unión que mantuvieron cuando compartieron set en un melodrama de Televisa. "No, para nada, no, yo creo que también las amistades tienen ciclos, ¿no?, por algo, la verdad creo que Vivir de amor fue padrísimo, me la pasé increíble, conocí gente increíble, pero pues sí es un ciclo que ya se cerró y ya, nada más, la verdad no he buscado un acercamiento para nada", concluyó.

Fuente: Tribuna