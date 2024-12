'La Chica del Clima' regresa: Tras dejar 'Hoy', Yanet García volvió a la TV ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado el programa Hoy, y tener varios años lejos de las cámaras mexicanas, la reconocida presentadora conocida como 'La Chica del Clima', recientemente ha regresado a la TV, sorprendiendo a sus millones de seguidores encantados. Yanet García, que ahora es coach de salud y genera contenido para plataformas de contenido exclusivo, reapareció en la TV mexicana, ¿de la mano de TV Azteca?

Yanet se convirtió en una de las presentadoras de Televisa más queridas y seguidas por el público, gracias a su belleza y su gran carisma, por lo que no se perdían detalle de ella en la sección del clima en el que daba la bienvenida con un simpático baile y después daba los pronósticos del clima. Sin embargo, en el año del 2019 esto cambió radicalmente y anunció que se retiraba del matutino, entonces producido por Magda Rodríguez.

Debido a que también se fue del país para vivir en Estados Unidos con su entonces novio, Lewis Howes, García se alejó de la televisión. Pero ahora, hace un par de días que dejó atrás su tiempo fuera del aire y reapareció en canales mexicanos, sorprendiendo a sus millones de fans que esperaban este momento desde hacía muchos años atrás, ¿acaso se va a integrar a Venga la Alegría, o volvió a la empresa San Ángel?

Pese a que ya no tiene contrato con la televisora de Emilio Azcárraga, Yanet una vez más se unió como uno de sus talentos para ser una de las presentadoras del Teletón, el evento anual que realizan cada diciembre para recaudar los fondos y apoyar a los niños con diferentes discapacidades y de bajos recursos. La guapa modelo, estuvo en el mismo bloque que Galilea Montijo, su excolega de Hoy, Mariano Osorio y Faisy.

Feliz y agradecida de formar parte de una causa tan linda! Unidos vamos a lograrlo", expresó en sus redes sociales.

Cabe mencionar que García no ha anunciado su regreso definitivo, y hasta ahora no se ve que tenga intenciones de regresar como 'La Chica del Clima' a ningún otro programa. Sin embargo, no está 100 por ciento alejada del mundo del espectáculo, pues formó parte del filme recientemente estrenado, Qué Huev... Sofía, al lado de conocidas celebridades, tales como Alex de la Madrid, Liliana Arriaga 'La Chupitos' y Ricardo Peralta.

