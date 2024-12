Marjorie de Sousa y su hijo rompen el silencio sobre el encuentro con Peso Pluma

Ciudad de México. - La actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa y su hijo Matías, fruto de su relación con el actor Julián Gil, dieron detalles sobre el emotivo momento que vivieron al encontrarse con el popular cantante de corridos tumbados, Peso Pluma. Las imágenes del pequeño junto al intérprete de “Bellakeo” se viralizaron en redes sociales, desatando el interés de sus seguidores.

Sin embargo, más allá del encuentro con el famoso, la actriz destacó la importancia de su participación en un evento altruista en Los Ángeles, donde junto a su hijo tuvo la oportunidad de entregar regalos a niños en situación vulnerable, gracias a la fundación “Unidos por la Música”.

El poder apapachar a nuestro público, el poder darles las gracias... Cada año trato de estar aquí, compartiendo, y no importa si es Navidad, hay muchísimos eventos que hace ‘Unidos por la Música’, y la verdad es una fundación que me gusta apoyar porque impulsa mucho a tantos latinos que tienen necesidad en este país. No es fácil comenzar aquí”, expresó la actriz durante una entrevista para el programa Sale el Sol.