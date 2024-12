“Me das las mejores mam...”: Yailín no se calla y destapa mensajes comprometedores de Anuel AA

Los Ángeles, California. - El polémico divorcio entre la rapera dominicana Yailín la Más Viral y el reggaetonero puertorriqueño Anuel AA escaló nuevas alturas, pues a través de sus redes sociales, Yailín hizo fuertes declaraciones contra su exesposo, acusándolo de incumplir con la manutención de su hija Cattleya, y además, reveló mensajes privados que ponen en tela de juicio la conducta del cantante.

En una serie de publicaciones, Yailín arremetió contra Anuel por no hacerse cargo de su responsabilidad como padre, a pesar de presumir un estilo de vida ostentoso en redes sociales.

Mucha cadena y mucha vaina y la manutención de tu hija para cuándo, qué vergüenza", escribió la rapera, visiblemente molesta. En otro mensaje, añadió: "Mucha película y mucha cadena. El más gánster en las redes y no mantiene a su hija, eso no es de gánster".

Pero eso no fue todo, pues Yailín también denunció que Anuel se ha negado a firmar un documento legal que permitiría a su hija viajar fuera del país, lo que ha limitado sus movimientos. "Por hacer las cosas como a ti se te dé tu maldita gana, mi hija no ha podido viajar. Llorón de cu10, narcisista", expresó.

Pero, por si fuera poco, cumpliendo con su advertencia, Yailín publicó capturas de pantalla de conversaciones privadas con Anuel, en las que el cantante asegura que sigue amándola, a pesar de haber iniciado una nueva relación y tener otra hija con una mujer diferente.

Ay mi bb, yo también. No puedo hacerte el fuerte y decirte que no quiero, no puedo mentirte y decirte que no te amo. Aunque esté con otra persona, todo este tiempo nunca te lo he dicho", se lee en el mensaje del reggaetonero.