Niurka estalla contra Javier Ceriani y lo hace trizas tras disolución de 'Chisme No Like'

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, se encuentra en una serie de dimes y diretes en contra del polémico presentador y periodista de espectáculos, Javier Ceriani, debido a que después de que este hablara de su expareja, la actriz estalló en su contra y como es de esperarse, lo hizo trizas con sus declaraciones en las que se burla por la disolución de Chisme No Like.

Como se sabe, hace un par de días, Ceriani declaró que Eduardo Antonio, que es expareja de la actriz de La Fea Más Bella, se había metido en su camerino y se quedó con uno de sus sacos, culpó a Marcos, declarando que de seguro ella le había hecho un trabajo de santería para que le fuera mal y que le pasara ese tipo de situaciones: "Eduardo Antonio (ex de Niurka) me robó un saco de mi camerino. Seguro Niurka me trabajó".

Ante esto, la reconocida actriz de Fuego en la Sangre dijo que Javier solamente era un "pend..." que no tenía otro talento nada más el crear y difundir chismes que no tenían nada de razón, y que simplemente estaba cayendo más bajo, negando que tenga talento para dedicarse al periodismo: "Ese pend.... Mientras más bajo caiga, menos va a poder levantarse. Hasta su programa perdió. Él traga de esa mier... porque no tiene otro talento... Esas son cosas estúpidas que él dice porque no tiene talento para hacer periodismo. Me tiro un pedo en su cara".

Tras esto, habló sobre su posible participación en La Casa de los Famosos All Star, dijo que ella sí piensa ir y que no le teme a los personajes más controvertiros que dijeron que estarían, como lo es Alfredo Adame y también Laura Bozzo, asegurando que se lleva con ellos: "Con Adame siempre me he llevado muy bien. Con Laurita me llevo poca mad.... Ya tuvimos una primera experiencia (en la segunda edición, en la que coincidieron) jalándonos del chongo. Así que viene la segunda".

De la misma manera, declaró que ella no le negaría la entrada a nadie, pues ella no va a hacer amistades, sino que va a arrasar, a dar show y crear contenido, para poder convertirse en la ganadora, destacando que ella se defenderá de lo que no le parece, como su expulsión en su temporada: "Yo quiero a todos. A los buenos y a los tóxicos. No voy a hacer amigos. Voy a derrapar. Llegar lo más lejos que pueda. Y si puedo ganar, gano. La otra vez me lo arrebataron. No estuve de acuerdo y me defendí".

Finalmente, confesó que en esta ocasión las cosas cambiaron ya que son miembros de producción diferentes y las negociaciones fueron completamente diferentes, por lo que no puede decir que ya esté todo bien con Telemundo en ese aspecto: "En esta ocasión es un equipo de producción diferente, nuevo. Me convocaron y ya. No te puedo decir que hubo reconciliación porque la propuesta fue de personas distintas".

