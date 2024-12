"Pareces hombre" Poncho de Nigris llama "gorila con testosterona" a Maripily en Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de los tensos momentos que vivió en pleno programa de Telemundo, el polémico actor regiomontano, Poncho de Nigris, acaba de emplear sus redes sociales para arremete en contra de Maripily Rivera, a la cual no tuvo reparo alguno en llamarla "gorila con testosterona", asegurando que en su opinión "parece hombre" y un "pandillero" por la manera en la que le gritó en el set.

A pocos meses de La Casa de los Famosos All Stars, en la televisora se han comenzado ya con dinámicas sobre el tema con exparticipantes de este formato, por lo que De Nigris se presentó en vivo de Hoy Día, donde Maripily le reclamó por decir que si se enfrentara a Wendy Guevara, ganaría la mexicana, despertando la ira de la boricua: "No soy un hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en su sitio. Si tú vienes y señalas a una mujer y te gusta hablar de la mujer y no respetarla conmigo no lo vas a hacer, te ubicas porque si eres otro más de Lupillo yo te ubico a ti y te enseño quién es Maripily".

Ante los gritos del 'Huracán Boricua', Poncho le exigió que le tuviera respeto, porque él también tenía su público y si quisiera hasta él le ganaría, pero la exparticipante de Guerreros 2020 no se quedó callada y lo tachó de machista y de maltratar a las mujeres como Lupillo Rivera: "Tú eres un Lupillo más, tú eres un pandillero, a la mujer se le respeta y y tú necesitas a una mujer como yo que te ponga en tu sitio. Ubícate que eres un pandillero y un maltratante de mujeres. Si nunca has tenido una mujer con pantalones que te ubique aquí la tienes".

Tras este enfrentamiento, en un en vivo de su Instagram, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, dijo que él no sabía que estaría ahí la originaria de Puerto Rico y que no se esperaba tal agresión que tachó de ridícula y planeada para hacer show, así que le mandó un fuerte mensaje a Maripily: "No, no pareces una mujer de verdad, no, pareces un gorila con testosterona enojado, se te baja el pi... desde, que no, y luego la cara así como, no sé, sentí que me iba a tirar, y luego se paró a hacer su pancho ahí parda, me da una vergüenza y luego ahí (Penélope Menchaca) la otra agarrándola".

Según Poncho, quedó molesto con la situación y le cuestionó a la productora que si que esperaba de la situación, señalando que él no iba a pelear, sino a tirar cotorreo y buena vibra, entendiendo que a veces hay picos pero no así, y menos con alguien que se inyecta testosterona: "Eres una mujer, pero de que pareces hombre, sí pareces hombre, y aparte te inyectas mucha testosterona, y con la testosterona se te hace la voz como si fueras un globo desinflándote, ya no te metas testosterona porque el clítoris también te crece un chorro y si se te ve la parte con volumen", exclamó de Nigris.

Finalmente, el intérprete de La Cobra y Autogol, declaró que él simplemente está diciendo la verdad, y quiere que vean la situación completa, porque luego lo tachan de machista por solo pelear con una mujer, que en su opinión no hace más que gritar y no tiene argumentos válidos: "No estoy en contra de nada pero yo digo las verdades, ustedes díganme si no parece un hombre enojado, y siempre grita y esa es su forma de azorrillar y no te deja hablar, no te lo dice con argumentos, y te dice pandillero... Pandillero pareces tu, gritando así".

Fuente: Tribuna del Yaqui