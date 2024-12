Por la violencia: Marie Claire Harp hunde a José Manuel Figueroa y revela porqué terminaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Marie Claire Harp, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, en las que ha decidido revelar porqué terminaron ella y el polémico cantante de regional mexicano, José Manuel Figueroa, contando un par de detalles que sorprendieron, pues lo hundió al confesar que detrás de esta decisión también tiene que ver con su violencia contra mujeres.

Durante el podcast que tiene Paulina Mercado junto a Juan Soler, que se llama Enpareja2, el reconocido cantante afirmó que su separación de la presentadora en realidad se dio porque ambos tenían agendas muy apretadas y ninguno tuvo quiso retroceder y no se veían casi: "No le dije 'deja tu trabajo', pero sí le exigí busquemos tiempo para compartir, comparar agendas en un momento que la agarré con los cables cruzados".

Ante esto, en un en vivo de TikTok, la presentadora de Bandamax salió a desmentir esto, declarando que para ella al terminar ya queda a un segundo plano quién decidió terminar, pero que en efecto, ella decidió que esa relación no podía continuar, pero por muchas otras cosas: "Es un tipazo, yo lo quiero mucho, pero sí estuvo raro la pregunta de 'cuéntanos, ¿porqué terminaste con Marie Claire?', y yo de ¿qué?. No fue así la decisión, pero bueno".

Ahora, ante las cámaras de Venga la Alegría y varios medios de comunicación, la exparticiopante de Las Estrellas Bailan en Hoy, mencionó que detrás de todo hay mucho de lo que no va a hablar, afirmando que ella ahora solo lo ve como un amigo y le tiene mucho respeto, por lo que no va a despotricar en su contra, reconociendo que su amor la marcó y se quedara con lo bueno que le dio siempre: "Hubo muchas más razones, obviamente si tenemos agendas muy apretadas, hoy por hoy representa un gran amigo, una persona que representa mucho a mi vida, he evolucionado mucho en mi vida".

Finalmente, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, destacó que ella ya no lo ama como una mujer, sino como amiga, señalando que desgraciadamente, las acusaciones de violencia a exparejas sí fueron un punto importante en esta decisión y al final, siempre le daba otra oportunidad, pero al final ya no pudo más: "Para mi el amor se transformó 100 por ciento, ese amor ya no existe, es un amor efervescente pero como amigos. Varias oportunidades que yo decidía darle pausa a la relación, era reinscidente, pero luego decía, 'vamos a darle una oportunidad'".

Fuente: Tribuna del Yaqui