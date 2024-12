¿Puede morir? Este es el grave problema de salud por el que hospitalizaron a 'El Perro' Bermúdez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer lunes 16 de diciembre se encendieron las alarmas en el mundo deportivo debido a que se reportó que Enrique 'El Perro' Bermúdez había sido hospitalizado de urgencia debido a serios problemas de salud. Aunque el propio comentarista deportivo o su familia no dijeron nada al respecto, fue hasta este martes que él mismo detalló qué había sucedido y confirmó que tiene un delicado fallecimiento.

Ayer lunes medios como Univisión señalaron que el exintegrante de Televisa Deportes, ahora conocido como TUDN, había ingresado de urgencia a un centro médico hospitalario de Miami, Florida, en Estados Unidos, pero no existía información sobre la causa. Sin embargo, el presentador de 74 años publicó en sus redes sociales un mensaje que podría confirmar sus problemas de salud: "La vida es una llama , que enciende y apaga con la voluntad de Dios", escribió en su cuenta de X.

'El Perro' Bermúdez confirmó que tiene problemas en el corazón

La poca información sobre el estado de salud de Bermúdez provocó que sus fans se alarmaran y fue hasta la tarde de este martes que el famoso compartió detalles sobre su estado de salud. Mediante X, el creador de frases como 'Al rinconcito, papá' y 'Tirititito' agredió a todos los internautas y compañeros que se preocuparon por él: "Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud, tuve un episodio muy peligroso".

'El Perro' comentó que ingresó al hospital con "presión arterial de 225/ 198 y agua en los pulmones", y tras estabilizarlo y realizarle los estudios pertinentes, los médicos le informaron que padecía insuficiencia cardiaca, la cual es una afección que se presenta cuando el corazón no bombea de forma correcta. De acuerdo con Mayo Clinic, se trata de una enfermedad grave y que en algunos casos puede resultar mortal.

No obstante, Enrique se mantuvo positivo ante sus problemas cardíacos y señaló que se mantendrá estable luego de hacer algunos cambios en su vida: "Gracias a Dios no tendrán que operar el corazón, tendré que modificar mi alimentación, un plan medico y ejercicio que siempre he hecho". Finalmente, 'El Perro' compartió que si el tratamiento no le da resultados positivos le colocarán un marcapasos.

