¿Renació el amor? Lucero confiesa sus planes para Fin de Año con Mijares en Acapulco

Ciudad de México.- Los fans del mundo del espectáculo han esperado durante años una reconciliación amorosa entre Lucero y Manuel Mijares, quienes eran considerados como el matrimonio más estable del espectáculo hasta que en 2011 anunciaron su repentino divorcio. Si bien ambos ya han tenido a sus respectivas parejas, hay quienes siguen pensando que entre los cantantes aún podría haber amor y sueñan con volverlos a ver juntos como esposos.

Recientemente la intérprete de Electricidad compartió en una entrevista con el programa Hoy que tiene planes para pasar el Fin de Año con Mijares en Acapulco, pero esto no quiere decir que se trate de un regreso amoroso. Resulta que los exesposos recibirán el Año Nuevo trabajando juntos con su show Hasta que se nos hizo. La artista de 55 años se sinceró sobre lo que significa esta presentación para ella.

Estaremos el 31 de diciembre comiendo sopa de lentejas, cantando en Acapulco, Mijares y yo, vamos a estar ahí, y recuperando el puerto, yo deseo que este show, este concierto, este canto nuestro para festejar Fin de Año sea también un motivo de recuperar Acapulco, de que siga para adelante", dijo Lucero.

Lucero y Mijares siguen compartiendo escenario juntos

Y ahondando en los rituales para dar la bienvenida al 2025, la también protagonista de telenovelas como Por ella soy Eva relató: "Por ahí ya me contagiaron lo de comer la sopa de lentejas en Fin de Año, que dicen que es abundancia y todo, pero luego ya me enteré que las lentejas hay gente que las lanza, o sea, no cocinadas evidentemente, las lanza así para arriba para que caigan y se haga abundancia, y sea muchas cosas y buenos augurios, en el caso de acá lo que hacemos es que nos comemos la sopa de lentejas".

Por otra parte, Lucero reflexionó sobre lo que significó este año en su vida, tanto en el ámbito personal como profesional, y destacó que uno de sus triunfos más importantes es ver que sus descendientes están alcanzando sus sueños. "Este 2024 me regaló cosas muy hermosas, muchos proyectos en la parte artística, ilusiones y sueños que sigo cumpliendo cada año y que no dejo de agradecer la oportunidad de hacer lo que más me gusta, ver evidentemente los logros de Lucero Mijares, los logros de mi hijo, en otro aspecto, porque a él no le gusta figurar públicamente".

Esos son los grandes trofeos que yo me llevo. Tener salud, el poder estar unidos como familia, el tener ese público que no deja de apoyarme y que no deja de ser mi cómplice en todas las cosas que hago", agregó.

Finalmente, la ex de Mijares evitó hablar del aspecto sentimental, y reveló lo que pide para el año que está por comenzar: "Y esperar que el 2025 traiga también nuevos proyectos que ya verán, y nuevas ilusiones que nos tienen con el corazón feliz", expresó la exnovia del empresario Michel Kuri.

Fuente: Tribuna