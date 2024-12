Actriz del cine para adultos afirma que Machine Gun Kelly bebió su orina durante su breve romance

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La estrella de cine para adultos Amia Miley, de 34 años, reveló un inusual episodio de su breve romance con el cantante y actor Machine Gun Kelly (MGK), afirmando que este bebió su orina durante un encuentro íntimo hace casi ocho años.

La confesión se hizo en el podcast Inside OnlyF*ns el pasado 4 de diciembre, donde Miley recordó los detalles de su relación con el rockero, conocida por su intensidad y excentricidad. Aunque no mencionó explícitamente su nombre, dejó claras pistas al referirse al músico como alguien que actualmente "espera un bebé con Megan Fox".

Amia Miley habla de Machine Gun Kelly. Foto: Internet

De igual modo, Miley relató que todo comenzó cuando, tras llegar a la casa de MGK, él la invitó a ducharse, a lo que ella inicialmente se resistió. "Él me dijo: ‘Está bien, ahora orina’. Y yo pensé que estaba bromeando", recordó entre risas. Según su relato, el músico luego ahuecó las manos para recoger la orina y bebió directamente de ellas.

La actriz comentó que, tras el peculiar episodio, no ocurrió nada más íntimo entre ellos y señaló que MGK nunca repitió esa acción, probablemente debido al sabor: "Mi orina debía saber horrible porque yo era una chica fiestera".

Miley también compartió que conoció a MGK alrededor de 2017, después de que él se comunicara con ella a través de mensajes directos en Instagram, invitándola a una cita para tomar café. La relación, según ella, nunca fue seria y estuvo marcada por lo que describió como el carácter "emocionalmente inestable" del músico.

Fue extraño todo el tiempo", afirmó. Según Miley, MGK mostraba múltiples personalidades, lo que hacía difícil lidiar con él. "En un momento podía ser muy profundo y comprensivo, y al siguiente, lo opuesto total".

Aunque su romance terminó, Miley afirmó que se reconectaron "hace algunos años", lo que pudo coincidir con el inicio de la relación del cantante con Megan Fox, aunque no dio más detalles sobre ese supuesto encuentro.

Para quien no lo sepa, Machine Gun Kelly y la actriz Megan Fox, de 38 años, comenzaron su relación en 2020 después de conocerse en el set de la película Midnight in the Switchgrass. Su romance fue ampliamente mediático, y se comprometieron en enero de 2022.

Sin embargo, la pareja ha enfrentado rumores de problemas desde principios de 2023, especialmente tras una supuesta pelea durante el fin de semana del Super Bowl. Fox fue vista sin su anillo de compromiso y borró fotos de MGK de sus redes sociales, avivando las especulaciones sobre una ruptura.

Hasta el momento, los representantes de Machine Gun Kelly no han emitido declaraciones en respuesta a las afirmaciones de Amia Miley. Por su parte, Megan Fox tampoco ha hecho comentarios sobre estas declaraciones o sobre el estado actual de su relación con el cantante.

Esta revelación se suma a la lista de excentricidades y momentos inusuales que han marcado la carrera y vida personal de Machine Gun Kelly, consolidándolo como una figura impredecible y constantemente en el foco de atención mediática.

Fuente: Tribuna