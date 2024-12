Ana de la Reguera defiende la actuación de Selena Gómez con este argumento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ha pasado poco más de una semana desde que la crítica que hizo Eugenio Derbez contra Selena Gomez se volvió viral. Sobre el tema han opinado diferentes personalidades del espectáculo, desde Belinda hasta Karla Sofía Gascón. A estas perspectivas se suma la de la actriz Ana de la Reguera, conocida por su exitosa carrera en Hollywood.

Tal como lo han hecho otras famosas, defendió el trabajo que hizo Selena en Emilia Pérez. Recordemos que los comentarios que desacreditaban su actuación se basaban en su nulo dominio del idioma español. Sobre ello, De la Reguera aclaró que el personaje no es mexicano, por lo que no era necesario que hablara perfectamente español. A pesar de no haber tenido la oportunidad de ver la película debido a su apretada agenda, comentó que el personaje de Gómez reflejaba una situación similar a la suya, en la que, aunque se hable inglés de manera fluida, el acento se conserva. "Entonces, pues siempre los papeles que he hecho en Estados Unidos han sido de una latina con acento", contó.

En cuanto a la pérdida del idioma, la actriz veracruzana sugirió que esto podría deberse a las decisiones tomadas por los padres de Selena, quienes, en su momento, evitaron que sus hijos hablaran español por miedo al rechazo en Estados Unidos. Por fortuna, remarcó que este paradigma ha cambiado con el tiempo. "Los más jóvenes ahora entienden que ser bilingüe es un plus". Cuando se le preguntó si después se tomaría el tiempo de ver el proyecto, De la Reguera asintió encantada, sobre todo porque es un musical nominado a dos Globos de Oro.

Si bien la mayoría ha intentado defender a Selena, también ha habido figuras que le dan la razón a Derbez, tal como Victoria Ruffo, con quien este año se dio un acercamiento tras mucho tiempo de haber estado distanciados. La famosa mencionó que todos somos libres de comentar sobre cualquier cosa, ya sea una película, un libro o una novela. Agregó que, como espectadora, tiene el derecho de decir si le gusta o no lo que ve.

Sobre los comentarios negativos que Eugenio sigue recibiendo, incluso después de haber pedido disculpas, Victoria opinó: "Hay que ser felices y hay que entender a la gente y las situaciones". Por último, Ruffo, de 62 años, reconoció que no está tan familiarizada con el trabajo de Selena Gómez en la actuación. "He oído algo de sus canciones, pero nunca la he visto

en un trabajo actuar, la verdad no podría decirte si bien o mal".

