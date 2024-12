Facundo saca las garras por Eugenio Derbez y se lanza contra Selena Gomez: "Tontería"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, el mundo de la farándula latina y estadounidense se dio tremendo encontronazo, luego de que el comediante, actor y productor, Eugenio Derbez, dio su crítica con respecto a la película de Emilia Pérez, donde participó Selena Gomez, actriz que interpretó a un personaje que apenas y podía hablar el español de manera correcta, hecho que molestó a sobremanera al esposo de Alessandra Rosaldo, puesto consideró que sus escenas eran incómodas de ver.

De manera inesperada, Selena Gomez le respondió al creador de Familia P. Luche y Vecinos, argumentando que comprendí su postura y resaltando que había intentando hacer las cosas lo mejor posible, aún cuando tenía que aprender todo en un tiempo récord. Por su parte, Eugenio se disculpó a través de un comunicado en TikTok, donde mencionó que le faltó empatía y que se arrepentía de lo que había dicho sobre la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place.

Facundo se lanza en contra de Selena Gomez

Si bien, los involucrados en el tema ya demostraron que buscan pasar página y continuar con sus actividades rutinarias, la realidad es que el tema continúa resonando en la farándula, tal y como quedó en evidencia, en la última entrevista de Facundo, conductor que abordó el tema, restando importancia al impacto que esto pudo haber provocado en Selena Gomez y resaltando que todos podían hacer un crítica negativa sobre cualquier producto.

El conductor de programas como Incógnito declaró en su encuentro más reciente con la prensa: “Me parece una tontería que funen a alguien por criticar. ¿Apoco vivimos en un mundo donde ya nadie puede opinar?”, señaló el famoso. Momentos después, el exparticipante de Big Brother VIP señaló que el comediante no había dicho nada que fuese digno de castigo a nivel social: “Eugenio dijo que no le gustó su actuación, no la criticó por algo funable”.

Tras ello, Facundo destacó que el propio histrión ha sido cancelado en más de una ocasión por los proyectos que ha realizado, dejando en claro que ni el propio Eugenio Derbez logra salvarse de la ‘cancelación’ por parte del público en general: “¿Cuántas veces no hemos criticado a Eugenio Derbez por sus atrevimientos de hacer películas y cosas así?, ¿por qué sí lo pudieron criticar a él, él no puede criticar a alguien más?”, concluyó el también comediante.

