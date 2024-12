Horóscopo de HOY 18 de diciembre 2024 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero, trabajo y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos de México y América Latina, te comparte el horóscopo de hoy, miércoles 18 de diciembre del 2024. En el horóscopo de Mhoni Vidente encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más, para tu signo zodiacal. ¡Lee con atención los mensajes de los astros y confía en el Universo!

Horóscopo de HOY, miércoles 18 de diciembre del 2024, por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Sentirás celos debido a que verás a un viejo amor, al cual parece que le ha ido muy bien en la vida. Tranquilo, solo las cosas se acomodan por su propia cuenta.

Tauro

Una persona de tu familia está pasando por una mala racha y necesita que lo escuches sin juzgar. Acuérdate de cuándo has estado en esa situación y lo que te habría gustado recibir.

Géminis

No te engañes, quizá necesitas tiempo a solas porque no sabes qué quieres de una relación. No te apresures en el camino del amor, todo lo bueno toma tiempo.

Cáncer

En sus manos está la oportunidad de iniciar una nueva relación, pero debe basarse en honestidad y calor. Mal momento para comprar o vender propiedades.

Leo

Una nueva etapa laboral iniciará antes de concluir el año; debe tener mucha paciencia y atención en su entorno. Un paseo diario le vendrá excelente.

Virgo

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor que ya no es para usted y que solo le hará daño. Medite ese cambio de banco, pero bien informado.

Libra

Sus iniciativas llamarán la atención de sus jefes durante el análisis de cierre; siga con ese camino y verá grandes resultados. Todo muy bien excepto sus pies, necesitan atención.

Escorpio

Hable con su pareja de sus necesidades y proponga cómo puede mejorar todo en su entorno. Prudencia a la hora de invertir; no se apresure.

Sagitario

La ambición puede crearle tensiones en el trabajo, ya que no está analizando el panorama completo. Tendrá buena salud y muchas ganas de crecer.

Capricornio

Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación, debido a que aún tiene muchas actitudes inmaduras. Reflexione sobre la oferta económica que llegó recientemente.

Acuario

Aguante un poco en el trabajo, luego se sentirá tranquilo y feliz. Cuidado con las contracturas, no abuse del ejercicio físico en esta época invernal.

Piscis

Conocerá a alguien muy especial que hará brillar su corazón. Atraviesa un buen momento económico, con el que podrá hacer grandes cosas.

Fuente: Tribuna