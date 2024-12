Integrante de 'Hoy' revela triste noticia y estremece con inesperada confesión en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida integrante del programa Hoy e influencer, Kim Shantal, recientemente regresó a la mencionada emisión matutina para brindar una entrevista sobre su segundo lugar en la competencia de baile en la que participó, la cual aprovechó para mostrar sus verdaderos sentimientos y dio una triste noticia, sobre su duelo personal, que estremeció a Televisa y sus colegas por su inesperada confesión.

Kim desde el primer día de la competencia en Las Estrellas Bailan en Hoy, demostró que era una mujer muy fuerte y que venía a darlo todo el la pista junto a su pareja, Jonathan Becerra, pese a que estaba atravesando por su proceso de sanación tras una separación complicada de una relación muy tóxica que desgraciadamente le afectó en algunas ocasiones dentro del concurso, pues tenía las emociones a flor de piel.

Y ahora, tras haber alcanzado el segundo lugar y ser entrevistada por Andrea Legarreta y el varios de los presentadores, junto a su pareja de baile, Kim quiso abrirse más emocionalmente, y declaró que sin duda, este proyecto no llegó a ella por casualidad, sino que había algo más: "Creo que no hay casualidades en la vida, creo que a cada uno de los participantes nos llegó este proyecto en un momento ideal, como para llenarnos de motivación, para seguir adelante, como para seguir construyendo nuestra carrera".

De manera personal, la querida influencer mencionó que su tiempo en los ensayos y lo que hacía sobre la pista de baile, le hacía sentir una sanación inexplicable, y le hizo saber que en efecto, el haberse acercado a Dios nuevamente, le ayudó a conseguir que Andrea Rodríguez Doria pensara en ella para esto: "A mi en específico, a mi, a mi, yo tengo hace algunos meses que formé mi cercanía con Dios, pero yo cuando le pedí a Dios de rodillas que me mandara una señal en mi vida para que me sacara de esa tristeza que tenía, yo estaba pasando un duelo muy fuerte".

Finalmente, Shantal declaró que aunque quiso pensarlo, en realidad solo le tomó unos segundos en aceptar embarcarse en este proceso y eso le trajo más felicidad que nunca, confesando de manera inesperada que aunque no pareciera, también vivió intensas pelea con Becerra en varias ocasiones: "A la semana me hablaron, que si me gustaría entrar y será esto lo que yo necesitaba, y vaya que sí, no hubo momento en esta competencia en la que no fuera muy muy feliz, y otros muy muy molesta".

Fuente: Tribuna del Yaqui