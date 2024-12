Julio Iglesias envía conmovedor mensaje a Raphael tras sufrir accidente cerebrovascular

Comparta este artículo

Madrid, España.- El mundo de la música está paralizado desde que trascendió la noticia de que el querido cantante de Como yo te amo sufrió un accidente cerebrovascular, motivo por el que fue hospitalizado. Hasta el momento, su estado de salud es manejado como ‘reservado’, por lo que será necesario esperar hasta que fuentes oficiales hablen al respecto; sin embargo, según medios como El Español, han mencionado que cuentan con fuentes cercanas que han confirmado que el famoso se encuentra estable.

Según informes brindados por el mencionado periódico digital, Raphael está “consciente” y “bajo observación”, también indicaron que “está ingresado y todo apunta a que está controlado, todo va según lo previsto”, se menciona en el comunicado de El Español, pero ni siquiera esta información logró tranquilizar a los fanáticos o colegas del intérprete, quienes ya comenzaron a manifestarse en redes sociales.

Un ejemplo de ello es el ocurrido con Julio Iglesias, quien no pudo contenerse y envió un mensaje en el que resaltó que la fortaleza de su amigo era grande, lo que lo había ayudado atravesar diversos momentos duros en su vida: “Has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo”, se sinceró.

Finalmente, Julio Iglesias decidió dejar de lado el consuelo para los fans, para desearle un feliz cierre de año a su amigo y colega: “Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admiro y te quiero mucho mi compañero de vida”, concluyó el comunicado. Cabe señalar que, dado a que se trata de una historia de Instagram, es difícil saber la reacción de la gente.

¿Qué le pasó a Raphael?

El pasado fin de semana, el cantante se estaba preparando para el cierre de su gira Raphaelísimo, donde presentaría dos conciertos navideños en la sede de WiZink Center; lamentablemente, la presentación no pudo llevarse acabo porque el famoso sufrió un accidente cerebrovascular, lo que ocurre cuando el flujo de sangre en el cerebro se ve interrumpido, también puede ocurrir cuando un vaso sanguíneo se rompe, lo que genera que las células de esta zona tan delicada no reciban oxígeno de forma adecuada.

