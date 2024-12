¿Lo veto de 'Hoy'? Actor de Televisa expone secreto de Andrea Legarreta: "Ella pone orden"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor de melodramas, Mauricio Mancera, recientemente apareció en un podcast en el que estremeció a Televisa, después de que exhibiera secreto muy inesperado de su antigua colega, la reconocida presentadora y actriz, Andrea Legarreta, señalando que ella pone en orden el programa Hoy, y todos los empleados de dicha emisión, incluso sobre él mismo, ¿acaso ella ordenó que fuera vetado del proyecto?

Por muchos años, se ha dicho que la actriz de Qué Vivan Los Niños, es una mujer déspota que tiene mucho poder dentro de la televisora, y que es precisamente a todo lo que tiene en la industria, que aprovecha para elegir a quienes quiere dentro y quienes fuera. Uno de los despidos de los que se le señaló a Legarreta, fue que supuestamente quien habría hecho que Magda Rodríguez despidiera a Mancera de la emisión y supuestamente terminarían peleados.

Pero eso no fue así, o al menos eso declara el presentador de Enamorándonos duranta la entrevista que brindó para el podcast El Papishou de Roberto Carlo, ya que mencionó que a él no le parece que hablen de esa manera de Andrea, asegurando que es una mujer maravillosa: "Me da gusto poder hablar de la Legarreta públicamente porque siento que muchas veces hay un mal concepto sobre si ella corre a las personas o trata mal a alguien".

Mauricio y Legarreta. Internet

El exparticipante de MasterChef Celebrity declaró que estaba esperando con ansias ese momento de dejar en claro una vez más que no, que entre él y Andrea las cosas están perfectamente bien, incluso contó la anécdota de su primera vez en los foros de la empresa, regañando a una empleada por tratarla mal: "Una vez, no voy a dar nombre, alguien le tronó los dedos a otra persona y la Legarreta dijo: 'En este foro nadie truena los dedos, ni nadie le hablamos mal a nadie’. En seguida puso el orden ahí".

Finalmente, el actor de Mi Querida Herencia, aseguró que ella pone orden con todos y evita que entre empleados se cometan agresiones y ayuda a los que más lo necesita cuando se encuentran en problemas, abogando para que contraten a ciertas personas y porque no despidan a nadie: "Es súper cálida, es una gran mamá. Nada más vean cómo es la Legarreta de mamá y se pueden dar cuenta cómo es de persona. La quiero y la admiro muchísimo, es súper generosa

Cuando veía personas que podían tratar mal a alguien (que pensaban que podían tratar mal a alguien) no lo permitía", cerró Mauricio. "Genuinamente es una mujer profesional, cálida, amorosa. Trata bien a todo mundo", agregó Roberto Carlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui