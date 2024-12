Luto en Televisa: Pepillo Origel sufre desoladora muerte y destapan secreto de funeral EN VIVO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la polémica suscitada por la ausencia de Juan José Origel en el funeral de la primera actriz Silvia Pinal, quien fuera su gran amiga, ahora el conductor de Televisa rompe el silencio al respecto. Como se recordará, la última diva del Cine de Oro en México falleció el pasado 28 de noviembre a los 93 años luego de ser hospitalizada a causa de una infección en las vías urinarias, misma que se agravó y le provocó una neumonía que hizo que colapsaran sus pulmones.

Durante la transmisión del programa Con Permiso, el cual conducen por el canal Unicable, Pepillo Origel y Martha Figueroa rendían un homenaje a 'La Pinal' luego del desaire que Origel aseguró recibir de parte de familiares de la actriz, pues no lo invitaron al homenaje en Bellas Artes o a su funeral. En el video que publicó entonces, muchos usuarios aseguraron que tenía unas copas de más, a lo que él respondió tajante que no.

Antes de aclarar la polémica, en el programa pasaron un video de cuando el conductor acompañó a la diva durante una sesión fotográfica en su casa, hace algunos años. "Algo característica de su casa es el cuadro de Diego Rivera que todo mundo quiere ver y todo mundo se quiere quedar", dijo Martha. "No lo pueden vender... es patrimonio", aclaró Pepillo. "Ese día una tienda departamental muy importante le hizo un homenaje, me acuerdo perfecto de ese vestido", recordó Origel.

"Se me hace que no has sacado bien todo lo que ha pasado, la parte bonita hay que acordarnos", insistió Figueroa, a lo que Origel decidió romper el silencio sobre si estaba o no ebrio durante esa grabación que se volvió viral. "A propósito... déjame decirte que esto que estamos tomando ya tenemos un tiempo de estar tomando refresco porque estoy enfermo, estoy enfermo de un brazo. Tengo mucho tiempo de estar enfermo entonces no es borrachera la mía", dijo tajante.

"Entonces espérenme un ratito. Dejen que en cuanto me sienta bien...", mencionó tomando un trago a su copa para después decir: "Mira, así como lo oyen... si con Silvia nos tomábamos unas copitas, no me las voy a tomar a su salud... ¡por supuesto! ¡Y me voy a poner hasta la ma...! ¿cómo la ven? Así me voy a poner por esa gran señora que me llenó de cariño, de amor", comentó, poniendo fin a todas las habladurías y críticas que circulan en redes. Finalmente, Martha luego resaltó que muchas personas le reclamaron cómo dejaba al conductor subir tantos videos, a lo que él respondió contundente con un: "Yo subo lo que se me hincha".

