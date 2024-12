Manicura navideña: Ideas que son extra festivas para decorar tus uñas este 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que ya estamos en diciembre y las fiestas han comenzado oficialmente, ¡ya no podemos ocultar las ganas de vestirnos de acuerdo a la ocasión para celebrar! Pero además del atuendo, el peinado y el maquillaje que vas a usar, ¡también es hora de pensar en tu manicura navideña de 2024! Por suerte, hay muchas ideas que seguro te convierten en la gran estrella de la temporada.

Incluso si no eres las que les encantan los diseños con copos de nieve o detalles invernales en cada uña, siempre hay una manera de crear algo simple pero elegante que combine con las fiestas, el ponche, las piñatas, las posadas, los regalos, los aguinaldos y todo eso que nos encanta. Puede elegir desde uñas cromadas, 3D, rojas, doradas, plateadas y hasta verde pino. Si quieres probar algo más original, el amarillo o el chocolate también son colores bastante apropiados para fiestas. A continuación te compartimos algunas imágenes que pueden servirte como inspiración.

Mix

Si quieres probar de todo un poco, pero no terminas por decidirte por alguna figura en particular, ¡No te limites! ¿Por qué no jugar con los bastones de dulce, los moños de regalo y copos de nieve? Incluso puedes jugar con efectos como espejo, francés y ojo de gato.

Vainilla

Si buscas algo más discreto, pero no por ello menos decembrino, te proponemos esta idea cremosa. Además de copos, puedes incorporar estrellas para que parezca que tienes el cielo de Belén en las manos.

Menta

¿Te atreves con unas uñas azul menta para Navidad? Si te asusta que los dibujos de dulce sean demasiado complicados de replicar, no te dejes engañar y mira más de cerca. Notarás que cada bastón de caramelo está hecho de pequeños puntos. Solo necesitas una herramienta de punta fina.

Vino tinto

Este diseño nos recuerda al brindis con vino tinto. Para imitarlo, aplica una capa de esmalte de uñas en tono borgoña y, mientras aún esté húmedo, pon un esmalte transparente neutro encima para lograr ese efecto jaspeado.

Animadas

Si quieres apostar por algo más divertido y en forma de caricatura, puedes incluir dibujos de Santa Claus, guirnaldas y hasta de Rodolfo el Reno en tus uñas.

Fuente: Tribuna Sonora