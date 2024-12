"Me lo vuelvo a robar": Karla Panini afirma que no se arrepiente de lo que le hizo a Luna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este año una persona le hizo competencia a Karla Panini como la persona más odiada de México. Ahora Ángela Aguilar aparece en el ranking tras haber sido la 'tercera en discordia' en la relación que tenía Christian Nodal con Cazzu. Parecía que el rechazo hacia la 'Lavandera' había pasado a segundo plano, sin embargo, volvió a cobrar protagonismo luego de que la famosa hiciera nuevas declaraciones sobre el pasado.

En una entrevista que ofreció al pódcast Palomeando oficial, se mostró desafiante ante sus detractores y expresó sin remordimientos su orgullo por haber conquistado a Américo Garza, quien era pareja de su mejor amiga, la fallecida Karla Luna. A pesar de las fuertes críticas que ha recibido por haberse metido en un matrimonio, la comediante no dudó en defender sus decisiones. "No lo puedo evitar. Me enamoré de mi marido. Lo siento. Me vale gorro lo que digan todos".

Además, Karla afirmó que si alguna vez su esposo se fuera con otra persona, no dudaría en recuperar su relación. "Me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar", agregó. Por otra parte, adelantó que está dispuesta a revelar más detalles sobre su relación con Karla Luna, incluida la posibilidad de desvelar secretos que involucran a la actriz con figuras del crimen organizado. Panini aprovechó para desafiar a la periodista Anabel Hernández, quien ha insinuado su vinculación con líderes del narcotráfico, exigiendo pruebas y advirtiendo que, si no las presenta, deberá atenerse a las consecuencias.

Karla Panini ya sabe que la comparan con Ángela Aguilar

Una usuaria de TikTok compartió su encuentro con Karla Panini, durante el cual aprovechó para preguntarle cómo se sentía al saber que Ángela Aguilar la había desbancado como la persona más detestada de la cultura pop. La respuesta de Panini fue que Ángela “aún le falta” experiencia, ya que considera que la joven "es muy chiquita".

El odio hacia Panini se intensificó cuando se supo que Karla Luna estaba batallando con un cáncer terminal. Aunque en público Panini mostraba su apoyo a Luna, se filtraron conversaciones en las que le pedía a Américo que tratara mal a su esposa. A pesar de las sospechas de Karla Luna, quien notaba el distanciamiento de su esposo y sospechaba que tenía otra mujer, Panini le restaba importancia a sus inquietudes, diciendo que sus temores no tenían fundamento.

