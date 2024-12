"No me interesa": Actriz de Televisa reacciona molesta a pregunta sobre Angélica Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz, Angélica Aragón, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría, en la que reaccionó molesta cuando los reporteros del matutino le hizo pregunta sobre actuación de la polémica actriz mexicana, Angélica Rivera, en la nueva serie de Netflix, basada en uno de sus melodramas más exitosos. La estrella de Televisa fue muy contundente al expresar que "no me interesa" hablar de la situación y menos si no ha visto el trabajo.

La serie de Netflix que se titula Con Esa Misma Mirada, en la que narra la historia de una mujer que se desvive por su familia, pese a que ellos la menosprecia y su marido la humilla constantemente, es el remake del melodrama Mirada Mujer, que en su momento fue protagonizada por Aragón. Es por esa misma razón que se le ha cuestionado que piensa sobre las comparaciones que se le ha hecho a 'La Gaviota' con ella y críticas a su actuación.

La actriz de melodramas como Chispita y Vivir Un Poco, primeramente se dijo sorprendida de que retomen la historia antes mencionada tras casi 30 años de su estreno, recalcando que esta situación desgraciadamente sigue estando muy presente en la vida diaria de las mujeres en sus relaciones: "A mi lo que me sorprende, o me llama la atención, es que después de 20 años, prácticamente, siga siendo tan vigente el tema".

Pero, cuando se metieron en el tema de las criticas y comparaciones entre la protagonista de Destilando Amor con ella, en el personaje principal, no pudo evitar mostrarse molesta y exigir a los reporteros de TV Azteca que no le pregunten de eso, porque para empezar aun no se estrena y no se puede opinar de un trabajo que aún no se ve: "No pueden comparar porque no la hemos visto, ¿entonces de qué están hablando?, no, no, no, pura baba de perico, no me interesa".

Finalmente, externó que le desea a Epigmenio Ibarra, productor de la serie, a Rivera y todos los involucrados que tengan éxito, así o mayor al que se tuvo hace casi tres décadas: "Ojalá que les vaya muy bien, no sé cuál sea la idea, porque ahora es una serie en pocos capítulos, no sé cómo la hayan dividido, pero ojalá que les vaya muy bien, la historia es muy afortunada, tiene muy buena estrella". Molesta porque los reporteros insistieron en el tema, tomó sus pertenencias y se alejó de la prensa, negándose a hablar de la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui