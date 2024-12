"No soy santa": Paty Navidad confirma que se reunió con narco y responde a Anabel Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Patricia Navidad, mejor conocida como Paty Navidad, reapareció ante los medios de comunicación luego de que se confirmara que Ninel Conde había perdido una demanda en contra de Anabel Hernández, periodista que involucró a estas y otras estrellas de la televisión mexicana con el fallecido narco Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como 'El Bárbas'.

La actriz de novelas como La fea más belal explicó que en la obra literaria Emma y las Otras Señoras del Narco se aborda un hecho que sí fue real, pues reconoce que sí se encontró con un capo de la droga; no obstante, aseguró que en otras partes la periodista mintió en su relato, y destacó que todo lo que ha logrado ha sido con base en su trabajo como artista, no porque haya tenido relación con un narco.

Sobre la vez que conoció al presunto delincuente, Paty apuntó: "(Sabía) Que era mi fan, que estaba muy enfermo, y pues, que eso era a lo que yo iba ¿no?, resultó que fue con engaños, eso sí lo escribe Anabel, o sea, esa historia Anabel sí la escribe como es, y yo ya llegué y me enteré de qué se trataba, obviamente hubo una propuesta indecorosa, que no acepté, y que no he aceptado nunca en mi vida, porque si algo no vendo es esa, es mi integridad".

Paty Navidad conoció a Arturo Beltrán Leyva

En este sentido, Paty manifestó que nunca se ha relacionado con un hombre por interés económico o de cualquier otro tipo. "Yo no soy santa, pero yo elijo con quien estar, yo elijo a mis parejas, mi vida es transparente, es pública, no necesito que me inventen nada, la gente que me conoce sabe de toda mi vida, entonces ante esa propuesta, pues yo simplemente dije ‘no, gracias’, fue engaños, lo dice tal cual Anabel, esa historia nada más, de tres que escribe de mí", aclaró.

Además, la exconcursante de MasterChef Celebrity añadió: "No soy santa, pero yo siempre he dicho: 'no hago pop... donde como’, y no me prostituyo. Lo aceptó, lo respeto, como ahí dice Anabel, y dijo: 'está bien, no pasa nada, déjenla ir', y yo 'muchas gracias'", añadió. De la misma manera, la actriz originaria de Sinaloa recalcó que sus propiedades son fruto de su labor profesional.

Yo me entero de cosas que ella escribe ahí de mí que yo nunca sabía, ni enterada, como de la casa, que dice que a mí me regalaron una residencia, yo tengo treinta años viviendo en la misma casa, que yo me compré, que es un condominio chiquito, que jamás a mí nadie me dio nada, porque me lo gané con mi trabajo", agregó.

Por último, Navidad mencionó que Hernández encontró la forma de escribir un libro sin sufrir consecuencias, por lo cual es casi imposible denunciarla: "Sabe que la demanda no procede, porque ella está protegida, ella está escribiendo un libro en ‘me dijo Celeste, me dijo manganito, se rumora, supuesta y alegadamente, la supuesta residencia’, no puedes demandar algo así, no tiene efecto legal", sentenció.

