Poncho de Nigris despotrica contra Telemundo por exigir respeto para Maripily tras pelea

Ciudad de México.- La polémica sigue creciendo cada vez más, pues el polémico regiomontano, Poncho de Nigris, una vez más ha empleado sus redes sociales para despotricar en contra de Telemundo, después de ver como le exigieron respeto para la actriz boricua, Maripily Rivera, después de su pelea en vivo de Hoy Día el pasado 17 de diciembre de este año, en el que ella lo acusó de "pandillero" y ponerlo al nivel de Lupillo Rivera.

El pasado martes 17 de diciembre, de Nigris se presentó al matutino de la televisora para hablar sobre La Casa de los Famsos All Stars, y al decir que Wendy Guevara vencería a Maripily en votos, esta estalló furiosa en su contra y en pleno programa en vivo lo tachó de ser un agresor y le advirtió que ella lo pondría en su lugar: "No soy un hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en su sitio. Si tú vienes y señalas a una mujer y te gusta hablar de la mujer y no respetarla conmigo no lo vas a hacer, te ubicas porque si eres otro más de Lupillo yo te ubico a ti y te enseño quién es Maripily".

Ante esto, el actor de Televisa no tuvo reparo al usar sus redes sociales para lanzarse en su contra, afirmando que se sostiene en que parece hombre y afirmar que se inyecta testosterona, además de afirmar que la violenta es ella pues solamente grita y agrede en vez de dar argumentos: "No, no pareces una mujer de verdad, no, pareces un gorila con testosterona enojado, se te baja el pi... Eres una mujer, pero de que pareces hombre, sí pareces hombre, y aparte te inyectas mucha testosterona".

Como era de esperarse, en Telemundo se pusieron de lado de Maripily, y este miércoles 18 de diciembre, Penélope Menchaca, Chiky Bombom y el resto de presentadores se fueron en contra de Poncho, asegurando que Rivera tenía semanas con la invitación al programa, y que él era el verdadero invitado al que se le dio un espacio para promocionarse, por lo que debería de haberse comportado a la altura y que era inadmisible el que agrediera a una mujer de esa manera.

Por este motivo, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, Poncho compartió un video del momento, en el que declaró que todo fue planeado y ahora solamente van a hacer una campaña de desprestigio en su contra, porque no les salieron las cosas como esperaban: "¡Yo llegando a levantarles el evento y me hacen esto y todavía se hacer víctimas! Jajajaa @Telemundo hay niveles y MEXICO ESTÁ EN OTRO NIVEL. DEBUT Y DESPEDIDA CON ESTA GENTE".

De la misma manera, en su cuenta de Instagram compartió otra serie de videos, en el que señaló que también el tirarle en vivo es planeado, asegurando que uno de los presentadores por privado lo felicitó por defenderse, y señaló que ellos le rogaron por dos años estar en su programa y ahora lo quieren usar para hacer polémica y llamar la atención.

