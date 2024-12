Tenía cáncer: Muere actor de Televisa tras dura lucha y estremecen sus últimas palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una larga lucha contra el cáncer, el querido actor y comediante, Ramón Valdés, tristemente murió a sus 62 años de edad, dejando detrás de sí un legado inolvidable en el mundo del espectáculo y un gran vacío en el corazón de los 10 hijos que tuvo en su vida. Ahora, Esteban Valdés, uno de esos descendientes del actor de Televisa, acaba de dar una entrevista en la que estremeció con sus últimas palabras.

Todo México quedó en completo shock, cuando se informó el 9 de agosto de 1988, que el icónico 'Don Ramón' había perdido la vida a sus solo 62 años de edad a causa del cáncer de estómago que padecía. Ramón, aunque siempre fue muy privado con su vida personal, se supo que tuvo 10 hijos, y que en 1985 fue cuando se enteró que tenía esta terrible enfermedad, momento en el que solo le dieron seis meses de vida, pero en un acto de piedad, sus hijos decidieron ocultárselo para que viviera en paz. Duró tres años y medio más.

Ahora, tras casi 40 años de su lamentable partida, uno de sus hijos acaba de dar una entrevista para Matilde Obregón, en la que por primera vez en décadas habló sobre el triste deceso de su padre, recordando la decisión más difícil en todo este proceso, pero que la familia eligió por su bien: "A mi papá le detectan cáncer en 1985. La operan, le quitan tres cuartas partes de su estómago y le dan seis meses de vida. Mi papá tenía 62 años. Nosotros, como familia, decidimos no decirle eso ni darle quimioterapia. Vivió tres años y medio más".

Ramón con Roberto y Carlos al grabar El Chavo. Internet

Esteban reconoció que el actor de El Chavo del 8, no se enteró de su diagnóstico fatal hasta que se fue de gira a Perú y su enfermedad resurgió con fuerza, con terribles dolores que al final lo hicieron que perdiera la sensación en las piernas y ya no pudiera ni caminar: "Pierde la sensibilidad de la cintura para abajo y ya no podía caminar. Así regresó al hospital. Por primera vez, tuve a mi papá conmigo, porque él tenía a su tercera esposa y a sus hijitos, pero decidimos que fuera nuevamente a casa para cuidarlo".

El descendiente del icónico comediante que por años hizo historia al lado de Roberto Gómez Bolaños, alias 'Chespirito', confesó que pese a que su padre no era muy religioso le pidió que le leyera algo de la biblia y eso hizo, llenándolo de la esperanza de que se volverían a encontrar en un futuro: "Jamás había escuchado algo de la Biblia. Le compartí la esperanza de que, aunque él iba a morir, nos volveríamos a encontrar. Ya estaba muy grave y le pregunté si quería que le leyera más. Me dijo: 'Hijo, ya no. Mis dolores ya no me dejan concentrar'".

Finalmente, le reveló a Matilde que antes de dar su último aliento, él estaba a su lado y le pidió un durazno, pero no para comerlo, ya que ni siquiera podía tolerar el agua, sino que era porque lo quería oler, y darle un conmovedor mensaje que estremeció a todos: "Me dice: 'Pásame un durazno', pero él ya no podía ni tragar agua. Lo agarró, lo olfateó y dijo: 'Así va a oler el arbolito donde nos vamos a sentar a leer la Biblia cuando nos volvamos a ver'", perdiendo la vida tras esto.

