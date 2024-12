Un encuentro inolvidable: Rihanna sorprende a Mariah Carey con atrevido pedimento

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El pasado 17 de diciembre, el Barclays Center en Brooklyn se convirtió en el escenario de un momento inesperado durante el concierto navideño de Mariah Carey, donde la icónica cantante fue sorprendida por una invitada muy especial: Rihanna.

La intérprete de Diamonds asistió al espectáculo acompañada de su amigo Jason Lee, propietario del sitio de chismes de celebridades Hollywood Unlocked. En medio del evento, Riri se acercó a Mariah Carey para pedirle un autógrafo, un gesto que desató ovaciones del público y que rápidamente fue capturado en video. Las imágenes no tardaron en volverse virales en las redes sociales, generando miles de reacciones.

El encuentro entre estas dos estrellas no fue el único momento destacado de la noche. Mariah Carey, quien regresó a los escenarios después de haber cancelado tres presentaciones previas debido a una gripe, ofreció un espectáculo deslumbrante con su característico estilo glamuroso. La cantante lució un vestido plateado que brillaba bajo las luces del escenario mientras interpretaba sus icónicos éxitos navideños.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando los hijos de Mariah, Monroe y Moroccan, de 13 años, subieron al escenario para sorprenderla con flores en celebración del éxito continuo de su clásico navideño All I Want for Christmas Is You, que recientemente volvió a alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.

El gesto de Rihanna no solo sorprendió a los fans, sino que también subrayó la relación de respeto y cordialidad que ha existido entre ambas cantantes a lo largo de los años. El espontáneo encuentro dejó claro el mutuo aprecio que se tienen, provocando elogios por su autenticidad y sencillez.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios positivos hacia el momento protagonizado por Rihanna y Mariah Carey. Los fans destacaron la espontaneidad de ambas artistas y celebraron la unión de dos íconos musicales en un solo escenario.

¡Dos leyendas juntas en un mismo lugar! Este es el verdadero espíritu de la Navidad”, comentó un usuario en Twitter. “Ver a Rihanna pedirle un autógrafo a Mariah Carey es la definición de humildad y respeto”, señaló otro.

Este concierto no solo marcó el regreso triunfal de Mariah Carey, sino que también reforzó su posición como la indiscutible reina de la música navideña. Con su clásico navideño dominando las listas y momentos memorables como el vivido con Rihanna, la cantante sigue cautivando al público y consolidando su legado.

Por su parte, el inesperado gesto de Rihanna dejó claro que, incluso entre las más grandes estrellas, el respeto y la admiración mutua siempre son motivo de celebración.

Fuente: Tribuna